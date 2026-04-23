“Me parece genial”: Sam Asghari aplaude la entrada de Britney Spears a rehabilitación

Sam Asghari, exesposo de la cantante Britney Spears, rompió el silencio sobre la reciente internación voluntaria de la artista en un centro de rehabilitación, mostrando una postura de apoyo y respeto hacia su decisión.

A principios de este mes, un representante de la intérprete de 44 años, famosa por éxitos como “Circus”, confirmó que Spears había decidido ingresar voluntariamente a un centro de tratamiento. Esta noticia se da luego de que la cantante fuera arrestada hace más de un mes por conducir bajo los efectos del alcohol cerca de su residencia en el condado de Ventura, California.

¿Qué dijo Sam?

Al ser abordado por fotógrafos de TMZ, Asghari, de 32 años y conocido por su trabajo como modelo de fitness y actor, reaccionó de manera positiva ante la noticia. “

"Me parece genial, y creo que todo lo que tenga que ver con la sanación es maravilloso. Mientras la persona esté a cargo, todo está bien" Sam Asghari,

Sin embargo, el también actor reveló que no ha tenido ninguna comunicación con su exesposa desde que ella ingresó al centro. “No hemos hablado”, señaló.

Por otro lado, una fuente cercana a la cantante afirmó que los hijos de Britney, Sean, de 20 años, y Jayden, de 19, fueron clave para que ella tomara la decisión de buscar ayuda profesional. “Han sido muy claros con ella. Solo quieren que esté sana”, compartió la fuente a TMZ.

El mismo medio afirmó que el programa en el que actualmente participa la estrella pop tiene una duración estimada de 30 días, aunque fuentes indican que podría extender su estancia si así lo considera necesario.

Cabe recordar que Kevin Federline, también exesposo de Britney, también abordó la situación y mencionó que está de acuerdo con que esté en esta nueva etapa.

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