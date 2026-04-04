Los hijos de Britney Spears abandonan el apellido Federline y adoptan el de su madre

Los hijos de Britney Spears, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19 años, tomaron la decisión de adoptar el apellido de su madre en la vida pública. El primero en hacerlo fue Sean, quien modificó su nombre en Instagram como “Sean P Spears”.

De esta forma, dejarán de lado el apellido de su padre “Federline”. Después de que la noticia se convirtiera en tendencia en las redes sociales. La revista Us Weekly informó que fuentes cercanas afirmaron que ambos jóvenes lo usarán cuando se trate de temas referentes al foco público.

El medio también reseñó que no han realizado, de momento, ningún cambio en el ámbito legal sobre sus identidades.

Sobre la relación de Britney con sus hijos

La relación de la estrella pop y sus hijos ha estado marcada por la discordia. Esto, se debe, en gran parte, al divorcio de Spears con el exbailarín Kevin Federline, en el año 2007.

Después de la turbulenta separación, Federline se quedó con la custodia mayoritaria de sus hijos y esto derivó a una crisis personal que derivó, directamente, en la tutela legal impuesta en 2008.

De esta forma, Sean Preston y Jayden James vivieron principalmente con su padre, llegando incluso a mudarse a Hawái en 2023. La relación con su madre se deterioró notablemente, y en 2022, Federline declaró públicamente que los jóvenes estaban distanciados de Spears, en medio de tensiones familiares que se volvieron mediáticas.

Sin embargo, el panorama cambió en los últimos años, ya que la también princesa del pop logró reconectar con Jayden en 2024 y ahora con Sean Preston.

El renovado vínculo madre e hijos coincide con un episodio reciente que marcó la vida de la artista. En marzo de 2026, Spears fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas en California.

Tras el incidente, su equipo aseguró que la cantante priorizaría a su familia y se enfocaría en sus hijos. En paralelo, la artista comenzó a compartir más contenido junto a ellos en redes sociales.

En una publicación reciente, Spears escribió: “Gracias a todos por su apoyo… pasar tiempo con la familia y los amigos es una bendición”.

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