El representante de Britney Spears reacciona al arresto de la cantante: “Totalmente inexcusable”

La cantante Britney Spears, de 44 años, fue arrestada el miércoles por la noche en Ventura, California, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol, según confirmó la revista People.

La estrella del pop, conocida por éxitos como ‘Gimme More’, fue puesta en libertad en la madrugada de este jueves, de acuerdo con los registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura.

El incidente provocó una rápida reacción por parte de su representante, quien emitió un comunicado a People calificando lo sucedido como “un incidente desafortunado y completamente inexcusable”.

En sus declaraciones, el portavoz aseguró que la artista “tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley”, añadiendo que este proceso podría ser “el primer paso para un cambio tan esperado que debe ocurrir en su vida”.

El representante también expresó su deseo de que Spears “pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil” por parte de su círculo cercano. Del mismo modo, reveló que “sus hijos pasarán tiempo con ella” y que “sus seres queridos elaborarán un plan necesario para que alcance el éxito y el bienestar”.

La cantante es madre de dos hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, fruto de su anterior matrimonio con Kevin Federline.

La próxima audiencia de Spears

Según la información policial, el arresto de la ganadora del Grammy se catalogó como una “citación y liberación”, un procedimiento que no implica libertad condicional. La próxima audiencia judicial de Spears está programada para el 4 de mayo.

Este arresto no representa el primer tropiezo de la intérprete con la justicia. En 2007, Spears enfrentó cuatro cargos por delitos menores tras verse involucrada en un presunto atropello y fuga contra un vehículo estacionado en Los Ángeles, aunque los cargos fueron retirados después de que indemnizara al dueño del automóvil.

La vida de la estrella ha estado marcada por una estricta tutela que duró desde 2008 hasta 2021. Más recientemente, el mes pasado, Spears acaparó titulares al vender todo su catálogo musical a la editorial Primary Wave por una cifra cercana a los 200 millones de dólares.

