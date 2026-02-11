Britney Spears vende su catálogo musical tras asegurar acuerdo millonario

La cantante estadounidense Britney Spears ha hecho un movimiento empresarial inesperado que está relacionado de forma directa con el futuro de su música: la venta de los derechos de su catálogo musical.

De acuerdo con información revelada por TMZ, la denominada ‘Princesa del Pop’ firmó un acuerdo millonario de venta por parte de su catálogo musical a la empresa “Primary Wave”, una editorial que está especializada en la gestión de derechos.

A pesar de que la noticia llega a oídos del público este mes de febrero, el portal de noticias confirmó que el acuerdo se firmó el 30 de diciembre de 2025 y la negociación corrió a cargo del representante de Britney Spears, Cade Hudson.

Medios como Variety detallan que, si bien la cifra de compra permanece desconocida, esta se compararía con el acuerdo histórico que el canadiense Justin Bieber aseguró en el año 2022, cuando el artista cedió los derechos de su música por alrededor de $200,000,000 de dólares.

Lo que sí se sabe es que esta venta millonaria incluye algunos de los temas que la catapultaron a nivel mundial. Dentro de la lista destacan: “Oops!… I Did It Again”, “(You Drive Me) Crazy”, “Baby One More Time”, “Toxic”, “Stronger”, “Lucky”, “Circus”, “Everytime”, “Womanizer”, “Till The World Ends” y “Gimme More”, por mencionar algunos.

Además, se especificó que el acuerdo no incluiría nuevos lanzamientos ni el material creado para su posible regreso a los escenarios, mismo sobre el que la famosa habló a principios de este 2026, pero que aún no se ha confirmado.

Es así como Britney Spears se une a la lista de estrellas que han decidido vender total o parcialmente su legado musical. Esta incluye a personalidades como: Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Shakira, KISS, Sting, Phil Collins, Stevie Nicks y Justin Bieber, entre otros.

El último álbum lanzado por Britney Spears es “Glory” y data del año 2016. Asimismo, la estrella de la música se alejó de los escenarios en octubre de 2018, cuando concluyo su gira “Piece of Me” con una presentación en el Gran Premio de Fórmula 1 en Austin, Texas.

Aunque la intérprete de “Circus” tenía previsto regresar a Las Vegas en 2029 para una segunda residencia bajo el título de “Domination”, esta se pospuso hasta nuevo aviso como resultado de su proceso legal para finalizar la tutela de su padre.

Seguir leyendo:

• Britney Spears expone las secuelas emocionales del trato de su familia

• Kim Kardashian revela los detalles de su pijamada con Britney Spears

• Britney Spears está ayudando a su hijo Jayden a lanzar su carrera musical