Britney Spears expone las secuelas emocionales del trato de su familia

Britney Spears ha arrancado el mes de febrero con una desgarradora reflexión sobre las consecuencias emocionales derivadas trato que recibió por parte de su círculo cercano durante los 13 años en los que estuvo bajo tutela legal.

En un sentido post en Instagram, la intérprete de “Toxic” explicó que si bien hoy goza de su libertad y finalmente ha tomado las riendas de su vida, las experiencias vividas han dejado huellas en su manera de relacionarse con su alrededor.

“Como personas, lo único que realmente queremos es sentirnos conectados con los demás y no sentirnos nunca solos (…) El anhelo y el deseo de contacto son siempre cruciales”, reconoció en el escrito que atrajo la atención de miles de usuarios en la red.

Podemos perdonar, pero nunca olvidaremos" Britney Spears – Cantante

Una de las confesiones más desgarradoras dentro de su mensaje abordó la gravedad de su situación durante esa época en su vida. Según lo dicho por la famosa, esta escaló al punto de hacerla encontrarse en el limbo de la vida y la muerte.

“Tengo muchísima suerte de estar viva, a pesar de cómo me trató mi familia una vez en mi vida, y ahora les tengo miedo. Es extraño cómo Dios obra de maneras misteriosas”, dijo Britney Spears.

Asimismo, confesó que ha hecho las paces con la idea de que no se haga justicia y los responsables de dichos malos tratos los reconozcan o le pidan perdón por ello. “Para ser totalmente honesta, no importa lo que se diga, nunca se harán cargo de lo que hicieron”, resaltó.

A pesar de los altibajos a nivel emocional que vive como resultado de su tutela legal, Britney Spears usa su historia de vida como un ejemplo para aquellos que atraviesan una dinámica familiar parecida a la suya.

“Para aquellos de ustedes que en su familia les han dicho que ayudarlos es aislarlos y hacerlos sentir increíblemente excluidos… estaban equivocados“, recalcó en su reflexión.

La ‘princesa del pop’, Britney Spears, estuvo bajo una conservaduría a cargo de su padre Jamie Spears a partir del año 2008, y esta llegó a su fin en el año 2021. Durante los más de 13 años que duró este acuerdo legal, el papá de la artista tuvo control total sobre sus finanzas, decisiones médicas, así como la dirección que tomó su carrera en la escena musical.

El proceso legal con el que se puso fin a la tutela trajo a colación los malos tratos de los que habría sido víctima a manos de su progenitor. Dentro del testimonio que la famosa emitió ante el tribunal se denunció que fue obligada a trabajar en proyectos que no estaba de acuerdo, listando su gira “Piece of Me” y su residencia en Las Vegas como algunos ejemplos de ello.

En el plano médico, Spears afirmó que fue medicada con litio, internada contra su voluntad en un centro de rehabilitación y amenazada con no poder ver a sus hijos, Sean Preston y Jayden James Federline, si no cumplía con las condiciones impuestas por sus familiares.

