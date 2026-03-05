Britney Spears es arrestada en California por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante estadounidense Britney Spears fue arrestada durante la noche del miércoles 4 de marzo, cerca de su casa en el condado de Ventura, California. La detención se dio debido a que la famosa conducía bajo los efectos del alcohol, así lo reveló el portal TMZ.

El portal reportó que la intérprete de “Toxic” fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California a altas horas de la noche. Y, según los registros del Condado de Ventura a los que el medio tuvo acceso, la famosa fue liberada horas después del incidente.

“La superestrella del pop fue esposada alrededor de las 9:30 p.m., y el departamento del sheriff la fichó alrededor de las 3 a. m. Fue liberada de la cárcel alrededor de las 6 a. m.“, detalla TMZ en su publicación.

Hasta el momento, las autoridades no han compartido detalles sobre la conducta de la famosa que habría apuntado a su presunto estado de ebriedad. También, se desconoce si Britney Spears enfrentará cargos formales por la falta.

Pese al revuelo que generó la noticia de su arresto, los representantes de la intérprete no han respondido públicamente a las solicitudes de comentarios por parte de la prensa.

Mientras tanto, la famosa de 44 años deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se revisará el cargo por conducir bajo los efectos del alcohol.

Britney Spears y su historial con la ley

Con más de 25 años de trayectoria en la escena musical, la artista nacida en Misisipi ha sido el blanco de los reflectores en diversos ámbitos de su vida. Por esta razón, no han pasado desapercibidos los encontronazos que ha protagonizado contra la justicia.

En 2007, por ejemplo, fue acusada del delito de atropello con fuga que involucró a un coche que se encontraba estacionado en Los Ángeles. No obstante, los cargos por este delito de incidencia menor fueron desestimados por el demandante luego de llegar a un acuerdo con Britney Spears y que esta cumpliera con los requisitos judiciales impuestos por el juez.

Seguir leyendo:

• Britney Spears vende su catálogo musical tras asegurar acuerdo millonario

• Britney Spears expone las secuelas emocionales del trato de su familia

• Kim Kardashian revela los detalles de su pijamada con Britney Spears