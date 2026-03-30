Britney Spears se reencontró con su hijo Sean Preston

Britney Spears parece estar encontrando refugio en su familia en medio de un periodo personal turbulento. Este domingo, la cantante de 44 años sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de un reencuentro poco común y profundamente significativo con su hijo mayor, Sean Preston, de 20 años, durante un exclusivo viaje en yate.

Este acercamiento se produce en un momento crítico para la artista, apenas semanas después de haber sido arrestada en el condado de Ventura, California.

Spears enfrenta cargos por conducir bajo la influencia de una combinación de alcohol y drogas, un incidente que su propio representante calificó como “completamente inexcusable”.

Las imágenes publicadas en Instagram muestran a una Britney sonriente y relajada junto a Sean Preston, quien ha mantenido un perfil bajo desde que se mudó a Hawái con su padre, Kevin Federline, en 2023.

El reencuentro no solo incluyó al primogénito; su hermano menor, Jayden James, de 19 años, también estuvo presente en la embarcación, consolidando lo que parece ser una tregua tras años de distanciamiento y tensiones públicas.

Fuentes cercanas a la cantante indican que Spears se ha mantenido sobria desde el arresto y está enfocada en cumplir con los procedimientos legales antes de su comparecencia en la corte, programada para el 4 de mayo.

“Pasar tiempo con la familia y los amigos es una bendición”, expresó la artista en sus redes, subrayando la importancia de este apoyo para su estabilidad actual.

Tras años de una compleja tutela legal y una relación fracturada con sus hijos, la presencia de Sean Preston y Jayden a su lado sugiere que los lazos familiares están en proceso de sanación.

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