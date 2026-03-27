Britney Spears habla por primera vez tras su arresto: “Gracias a todos por su apoyo”

Britney Spears ofreció declaraciones tras ser detenida en California por sospecha de conducir en estado de ebriedad. La reconocida artista, conocida por éxitos como “Oops!… I Did It Again”, publicó un video junto a su hijo Jayden Federline.

Además, la intérprete escribió un mensaje cargado de positivismo y agradecimiento: “Gracias a todos por su apoyo… pasar tiempo con la familia y los amigos es una gran bendición”, expresó Spears en la publicación, a la que añadió varios emojis de rosas y una exhortación a sus seguidores: “¡Manténganse amables!”

Regreso a redes sociales

Este regreso a las redes sociales marca sus primeras declaraciones públicas desde el pasado 4 de marzo, cuando fue arrestada en Ventura, California, bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Según los registros de la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, la ganadora del Grammy fue liberada a la mañana siguiente tras ser detenida bajo la figura de “citación y puesta en libertad”, sin quedar bajo libertad condicional. Tiene programada una comparecencia ante el tribunal para el próximo 4 de mayo.

En aquel momento, un representante de la cantante calificó el incidente como “lamentable e inexcusable”. A través de un comunicado, el portavoz señaló que Spears tomaría las medidas necesarias para cumplir con la ley y adelantó que sus seres queridos planeaban intervenir con un plan para asegurar su bienestar.

“Sus hijos van a pasar tiempo con ella. Sus seres queridos van a idear un plan necesario y largamente esperado para garantizar su éxito y bienestar”, añadió el representante en su momento.

La artista es madre de Preston, de 20 años, y Jayden, de 19, fruto de su matrimonio con el exbailarín Kevin Federline. A lo largo de los años, Spears ha sido abierta acerca de las complejidades en sus relaciones con varios miembros de su familia, incluyendo a su padre Jamie, su madre Lynne y su hermana Jamie Lynn.

Este no es el primer encuentro de la estrella del pop con problemas legales. En 2007, enfrentó cuatro cargos menores tras un presunto accidente por abandono del lugar, después de chocar contra un vehículo estacionado en Los Ángeles. Los cargos fueron retirados posteriormente tras llegar a un acuerdo económico con el propietario del vehículo afectado.

Al año siguiente de aquel incidente, Spears fue puesta bajo un régimen de tutela legal del que no quedaría liberada hasta 13 años después, en 2021. En el ámbito profesional, el mes pasado se dio a conocer que la artista había vendido la totalidad de su catálogo musical a la editorial Primary Wave por un valor cercano a los $200 millones.

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