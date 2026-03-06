Se revela el mensaje de texto que Britney Spears le envió a su amigo después de su arresto

En medio de la controversia que rodea el reciente arresto de Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol, una de las voces más cercanas a la cantante salió a hablar. Sean Phillip, amigo y exasistente de la estrella del pop de 44 años, reveló en una entrevista los detalles de su comunicación con ella tras el incidente y salió en su defensa.

Phillip apareció el viernes en el programa matutino británico ‘Good Morning Britain’, donde compartió que se puso en contacto con Spears inmediatamente después de conocer la noticia de su arresto en el condado de Ventura, California. “Lo único que le escribí fue: ‘¿Estás bien?’ y ella dijo: “‘Estoy bien'”, relató Phillip a los presentadores.

Consciente de la atención mediática, Phillip le pidió permiso a la cantante para hablar del asunto públicamente. “Le dije: ‘¿Te importa si hablo de esto?’. Y ella respondió: ‘Adelante’, continuó. “Y punto”.

Aunque admitió sentir “ansiedad” al conceder entrevistas sobre su amiga, Phillip quiso dejar algo muy claro: quiere que “el mundo sepa” que Spears “es una gran persona”. “Y todos cometemos errores”, añadió.

Tiene 24 años de amistad

El exasistente, que conoce a la intérprete de ‘Toxic’ desde hace casi 24 años, reveló que hablan “casi todos los días” y que, a pesar de los titulares, su esencia no ha cambiado. “La adoro. Es una persona muy fuerte. Y así como todos se sorprendieron con este incidente, yo también. Pero no es su personaje. Es simplemente una persona encantadora”, afirmó.

Añadió que “me hace sentir mal cuando ella tiene que soportar errores públicos”, confesó.

Durante la entrevista, los presentadores abordaron las declaraciones del representante de Spears, Cade Hudson, quien calificó el arresto como “completamente inexcusable” y expresó su deseo de que esto lleve a un “cambio esperado” en la vida de la cantante.

Phillip coincidió en la necesidad de un cambio y fue directo sobre cuál debería ser: “El cambio que me gustaría ver es que se fuera de Los Ángeles”.

A pesar de ello, quiso restar importancia a un cambio radical en la personalidad de la artista. “Pero he estado hablando con ella semanalmente, a diario, y es la misma Britney que conocí en 2003. No me desvinculo de su personaje ni de su personalidad. Pero hay que pensar en estas cosas… con quién más se relaciona, etc.”, reflexionó.

Los detalles del arresto

El incidente tuvo lugar el miércoles por la noche, cuando Spears fue arrestada por la Patrulla de Carreteras de California. Según el audio del despacho del 911 obtenido por Page Six y otros medios de comunicación, un oficial reportó que el vehículo de la cantante se desviaba “dentro y fuera de los carriles” y “excedía el límite de velocidad”.

Se cree que Spears, quien se sometió a varias pruebas de sobriedad en el lugar, estaba bajo la influencia de una combinación de drogas y alcohol. Fue ingresada en la Cárcel Principal del Condado de Ventura y liberada tres horas después.

Posteriormente, fue llevada a un hospital para que le realizaran un análisis de sangre. Fuentes revelaron a Page Six que la cantante estaba “increíblemente emotiva” y “llorando y muy llorosa” durante el proceso de fichaje. “Han sido un par de meses muy difíciles”, añadió la fuente.

Su representante, Cade Hudson, emitió un comunicado a People: “Britney va a tomar las medidas correctas y cumplir con la ley y, con suerte, este puede ser el primer paso de un cambio largamente esperado que debe ocurrir en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil”.

