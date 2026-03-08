Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, habló sobre su arresto: “Todos merecemos privacidad”

El modelo y entrenador personal Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se pronunció sobre el reciente arresto de la cantante. En una breve declaración, Asghari ofreció una perspectiva comprensiva sobre la situación legal que enfrenta la artista de 44 años, detenida la noche del 4 de marzo en Ventura, California, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol.

Fue durante una entrevista con el medio NewsNation, enfocada originalmente en el conflicto geopolítico entre Estados Unidos e Irán, cuando surgió la pregunta sobre Spears. Aunque el actor de 32 años intentó inicialmente mantener la conversación en temas de actualidad, finalmente reconoció que no puede ignorar su pasado y compartió una reflexión sobre el delicado momento que atraviesa su expareja, de quien se divorció oficialmente en mayo de 2024.

“Creo que todos cometemos errores y todos merecemos privacidad”, aseguró Asghari. El modelo, que permaneció al lado de Spears durante parte de su lucha por salir de la tutela que la mantuvo controlada durante 13 años, hizo un llamado a la reflexión sobre el papel de los medios en estos casos.

“Si aprendemos de la historia, debemos entender que la prensa podría perjudicar a alguien que se recupera de una situación como esta“, sentenció.

La reacción del entorno de la cantante

El arresto de Britney Spears, quien fue liberada durante la madrugada del día siguiente, encendió las alarmas entre sus seres queridos. Horas después del incidente, su representante emitió un comunicado calificando lo sucedido como “un incidente desafortunado y completamente inexcusable”.

En el mensaje, el portavoz de la intérprete de ‘Toxic’ dejó claro que, aunque el error es grave, el foco ahora debe estar en su bienestar. “Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio que necesita desde hace mucho tiempo. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles”, declaró el representante a People.

El comunicado también reveló que el entorno de la cantante se está movilizando para apoyarla. Se confirmó que sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19), fruto de su relación con Kevin Federline, pasarán tiempo con ella en los próximos días. “Sus seres queridos elaborarán un plan necesario y atrasado para prepararla para el éxito y el bienestar”, concluyó la nota.

Britney y Sam Asghari se conocieron en el set del video musical ‘Slumber Party’ en 2016, contrajeron matrimonio en junio de 2022, pero la relación llegó a su fin poco más de un año después, concretando su divorcio en mayo de 2024.

