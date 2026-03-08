Kevin Federline reaccionó el arresto de Britney Spears

Kevin Federline, exesposo de la superestrella del pop Britney Spears, reaccionó públicamente tras la reciente detención de la cantante en California.

A través de su abogado, Mark Vincent Kaplan, el exbailarín expresó su postura sobre el incidente ocurrido el pasado 4 de marzo, cuando Spears fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y sustancias ilícitas (DUI).

Según las declaraciones recogidas por medios como People y Page Six, Federline manifestó su deseo de que este episodio sirva como un punto de inflexión para la salud de la madre de sus hijos, Sean Preston y Jayden James.

“Kevin espera lo mejor para Britney y, si necesita ayuda, espera que ella no se resista ni a esa ayuda ni a las personas que intenten trabajar con ella”, afirmó Kaplan. El abogado también subrayó que la principal preocupación del entorno es determinar si este es un hecho aislado o un síntoma de un problema más profundo.

El arresto de Britney tuvo lugar en la ciudad de Ventura, luego de que la Patrulla de Carreteras de California (CHP) recibiera reportes de un BMW negro conduciendo de manera errática y a alta velocidad.

Al ser detenida, la intérprete de “Toxic” presentaba signos de deterioro físico y, tras realizarse pruebas de sobriedad en el sitio, fue trasladada a una comisaría local. Spears fue fichada y posteriormente liberada durante la madrugada.

Por su parte, el equipo de representación de la artista calificó el incidente como “inexcusable” y aseguró que Britney está dispuesta a tomar medidas correctivas.

Se informó que sus seres queridos ya trabajan en un plan de bienestar que incluye el apoyo cercano de sus hijos. A pesar de la tensión, fuentes cercanas aseguran que la cantante se siente “arrepentida y avergonzada” por el impacto que esta situación pueda tener en su familia.

Seguir leyendo:

· Arrestos y agresiones a paparazzis: ¿Cómo ha sido la relación de Britney Spears con la ley?

· Se revela el mensaje de texto que Britney Spears le envió a su amigo después de su arresto

· El representante de Britney Spears reacciona al arresto de la cantante: “Totalmente inexcusable”