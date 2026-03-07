Arrestos y agresiones a paparazzis: ¿Cómo ha sido la relación de Britney Spears con la ley?

Britney Spears se encuentra una vez más en el ojo del huracán tras haber sido arrestada la noche del pasado miércoles en el condado de Ventura, California. La cantante fue detenida por la Patrulla de Carreteras tras reportes de una conducción errática a bordo de su BMW negro.

Este incidente reaviva el debate sobre su bienestar personal y marca un nuevo hito en su turbulenta relación con la ley.

Según los informes policiales, Spears presentaba signos de embriaguez y fue trasladada a un centro médico para realizarle pruebas de sangre antes de ser fichada. Aunque fue liberada la madrugada del jueves, deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo.

Su mánager, Cade Hudson, calificó el hecho como un “incidente inexcusable” y aseguró que la artista buscará la ayuda necesaria para iniciar un cambio profundo en su vida.

Un historial de roces con la autoridad

La relación de Britney con los tribunales y la policía no es nueva. Su historial se remonta a la década de los 2000, periodo en el que la presión mediática derivó en episodios de gran volatilidad:

2006: Fue duramente criticada tras ser fotografiada conduciendo con su hijo Sean Preston, de apenas meses de nacido, en su regazo.

2007: Protagonizó uno de los momentos más mediáticos de la cultura pop al atacar el vehículo de un paparazzi con una sombrilla metálica, horas después de haberse rapado la cabeza. Ese mismo año enfrentó cargos por chocar contra un auto estacionado y darse a la fuga, además de conducir sin licencia válida.

La Tutela (2008-2021): Durante 13 años, su vida estuvo bajo el control legal de su padre, Jamie Spears, un periodo de restricciones extremas que terminó tras una intensa batalla judicial y el movimiento global #FreeBritney.

A pesar de haber recuperado su libertad legal en 2021, este nuevo arresto sugiere que la estabilidad de la cantante sigue siendo frágil. Mientras su cuenta de Instagram ha sido desactivada, su entorno cercano espera que este proceso judicial sea el detonante definitivo para su recuperación y bienestar.

