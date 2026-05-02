Britney Spears salió de rehabilitación

Tras semanas de enfoque en su bienestar físico y mental, Britney Spears salió oficialmente el centro de tratamiento donde ingresó de manera voluntaria el mes pasado. La noticia llega en un momento crucial, apenas unos días antes de su lectura de cargos programada para este lunes en el condado de Ventura.

De acuerdo con la revista People, la estrella, de 44 años, fue captada por primera vez tras su salida el pasado jueves.

En las imágenes difundidas, se le observa relajada en el asiento del pasajero de un vehículo Mercedes-Benz, lo que sugiere un semblante positivo tras su periodo de recuperación.

Su ingreso en la clínica se produjo a mediados de abril, semanas después de haber sido arrestada el 4 de marzo bajo sospecha de conducir bajo la influencia de alcohol y drogas en la autopista 101.

Un paso hacia la responsabilidad

La decisión de Spears de buscar ayuda profesional fue aplaudida por su círculo íntimo. Su representante calificó el incidente de marzo como “inexcusable” y afirmó que este tratamiento es el “primer paso hacia un cambio largamente esperado” en la vida de la artista.

Según informes, la cantante ha estado trabajando de manera “diligente” en su recuperación, con el apoyo de sus hijos, Sean Preston y Jayden James.

A pesar de haber sido acusada formalmente el pasado jueves de un cargo de delito menor por DUI, Spears no está obligada a comparecer físicamente en la corte el lunes, ya que sus abogados pueden representarla.

Este nuevo capítulo en la vida de Britney Spears marca su primer gran esfuerzo por estabilizar su salud desde que terminó su controvertida tutela en 2021. Sus seguidores y seres queridos esperan que esta salida de rehabilitación simbolice el inicio de una etapa de sanación y paz para la icónica cantante.

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