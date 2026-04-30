Britney Spears es acusada formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears, conocida por éxitos como “Toxic”, enfrenta cargos legales luego de que la fiscalía del condado de Ventura la acusara oficialmente por un delito menor de conducir bajo la influencia de alcohol, según informó Entertainment Weekly (EW).

El arresto de Spears ocurrió el pasado 4 de marzo, alrededor de las 9:30 p.m., cuando fue detenida en el condado de Ventura, California. De acuerdo con los registros de la oficina del sheriff, la artista fue fichada y puesta en libertad a las 6:00 a.m. del día siguiente, 5 de marzo.

Un posible acuerdo por conducción temeraria

Fuentes de la fiscalía indicaron a EW que, debido a que Spears no tiene antecedentes por conducir bajo la influencia de sustancias, su nivel de alcohol en sangre era bajo y no hubo accidentes ni personas heridas, las autoridades le ofrecerán un acuerdo por conducción temeraria bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Según indica el medio de comunicación, este tipo de acuerdo permitiría a la cantante declararse culpable sin cumplir condena de cárcel. En su lugar, debería cumplir 12 meses de libertad condicional y completar un curso sobre conducción bajo los efectos del alcohol, además de pagar las multas y tasas establecidas por el estado.

Próxima audiencia

Se espera que Britney Spears comparezca ante el Tribunal Superior del Condado de Ventura el lunes 4 de mayo a las 9:00 a.m.

Sin embargo, tras su arresto, un portavoz de Spears calificó el incidente como “lamentable e inexcusable”, y agregó: “Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia un cambio largamente esperado en su vida. Ojalá reciba la ayuda y el apoyo que necesita durante este difícil momento“.

A principios de ese mes, el mismo representante confirmó que la cantante había ingresado voluntariamente en un centro de rehabilitación.

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