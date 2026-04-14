Kevin Federline apoya el ingreso de Britney Spears a rehabilitación

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, se pronunció sobre el reciente ingreso de la cantante a un centro de rehabilitación.

A través de su abogado, Mark Vincent Kaplan, el exbailarín manifestó su alivio y respaldo ante la determinación de Spears de priorizar su salud mental y bienestar tras una serie de incidentes que encendieron las alarmas en su entorno cercano.

La decisión de la intérprete de “Toxic” se produce semanas después de haber sido arrestada en Ventura, California, bajo sospecha de conducir bajo la influencia del alcohol y sustancias.

Según los reportes, Spears ingresó voluntariamente a un programa de tratamiento el 12 de abril, un paso que Federline considera fundamental para su estabilidad a largo plazo.

“Kevin está muy complacido de que Britney haya buscado tratamiento por su cuenta”, declaró Kaplan en un comunicado difundido por medios como TMZ.

El abogado subrayó que, para Federline, lo más positivo es que esta sea una “decisión personal y no algo impuesto“, lo cual aumenta las probabilidades de un proceso de recuperación exitoso.

Fuentes cercanas a la familia indican que el factor determinante para que la cantante aceptara la ayuda fue la intervención de sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19). Los jóvenes habrían mantenido una postura firme pero amorosa, condicionando su cercanía a que su madre recibiera el tratamiento necesario.

Federline, quien mantiene la custodia de los hijos en Hawái, expresó a través de su representante que “le desea lo mejor” y espera que Britney no presente resistencia ante los profesionales que intentan colaborar en su mejora. “Lo fundamental es que ella complete el tratamiento”, concluyó el comunicado.

Este ingreso marca un punto crítico en la vida de la estrella, quien ha enfrentado una etapa de inestabilidad desde el fin de su tutela legal. Con el apoyo de su familia, Spears busca ahora cerrar un capítulo oscuro y enfocarse en una recuperación que le permita retomar el vínculo con sus seres queridos.

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