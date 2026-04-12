Britney Spears ingresa a rehabilitación por abuso de sustancias

Britney Spears está ingresada en un centro de rehabilitación en Estados Unidos desde hace varios días, según reveló TMZ. Fuentes cercanas a la artista indicaron al medio de comunicación que, aunque al principio fue presionada por su entorno, finalmente accedió a ingresar de manera voluntaria al reconocer que tocó fondo.

La princesa del pop ha lidiado durante años con problemas de adicción, especialmente al fármaco Adderall y el alcohol. Según reseña TMZ, durante sus frecuentes viajes a México aprovechaba para abastecerse de dicho medicamento.

Parte de la motivación para ingresar a rehabilitación tiene que ver con su situación judicial. El pasado 4 de marzo de 2026, Spears fue arrestada en el condado de Ventura, California, por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

Una fuente le dijo al medio que esta decisión podría beneficiarla ante el juez y demostrar que se lo está tomando en serio.

Apoyo familiar

Familiares y, en particular, sus hijos respaldaron su decisión de buscar ayuda. Si bien los programas de rehabilitación suelen durar 30 días, se cree que Britney podría extender su estadía para lograr una recuperación más profunda.

La intérprete de “Baby One More Time” en el pasado ingresó a rehabilitación en varias ocasiones, pero abandonó el tratamiento a los pocos días.

Pese a esta situación, en las últimas semanas se ha mostrado más contenta en sus redes y ha compartido algunas publicaciones con sus hijos. Incluso, se dio a conocer que Sean Preston y Jayden James usarán su apellido en el ámbito artístico.

De momento, ningún representante de la estrella se ha pronunciado al respecto.

Seguir leyendo:

Los hijos de Britney Spears abandonan el apellido Federline y adoptan el de su madre

Britney Spears se reencontró con su hijo Sean Preston

Britney Spears habla por primera vez tras su arresto: “Gracias a todos por su apoyo”