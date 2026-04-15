Britney Spears está muy feliz de volver a tener contacto con sus hijos

Tras semanas de incertidumbre y un reciente arresto por conducir bajo los efectos del alcohol, Britney Spears parece haber encontrado la motivación necesaria para estabilizar su vida: el amor de sus hijos.

De acuerdo con People, fuentes cercanas a la artista indicaron que el reencuentro con Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, cambió el estado de ánimo de la cantante, quien se muestra “muy feliz” de recuperar este vínculo familiar.

A sus 44 años, Spears ha enfrentado un inicio de 2026 turbulento. Sin embargo, su entorno asegura que la presencia de los jóvenes, que residen habitualmente en Hawái, está siendo un bálsamo para su bienestar emocional.

“Ella ama a sus hijos y está muy feliz de tenerlos cerca de nuevo. Esto está sanando su corazón”, reveló un informante a medios internacionales.

La relación no solo es afectiva, sino que ha tomado un matiz de apoyo fundamental. Trascendió que fueron precisamente Sean y Jayden quienes, con una postura “amorosa pero firme”, impulsaron a su madre a ingresar voluntariamente en rehabilitación tras el incidente del pasado marzo.

Bajo la premisa de “queremos que estés sana”, los jóvenes habrían condicionado su cercanía a que la artista tomara medidas concretas para su recuperación.

La intérprete de “Toxic” respondió positivamente a este ultimátum. Actualmente, se reporta que se mantiene sobria y asiste con regularidad a reuniones de apoyo en el área de Los Ángeles. En sus redes sociales, Britney compartió recientemente imágenes de un paseo en velero con sus hijos, calificando el tiempo en familia como una “gran bendición”.

Aunque la cantante aún debe enfrentar una audiencia judicial programada para mayo, su prioridad actual es demostrar que puede mantener un estilo de vida saludable. “Ella realmente los escucha y quiere ser una buena madre”, añadió la fuente.

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