Britney Spears asegura estar en un viaje espiritual tras salir de rehabilitación

Britney Spears volvió a captar la atención de sus de seguidores, pero esta vez lejos de los escándalos judiciales. Tras su reciente salida de un centro de rehabilitación y la resolución de sus cargos por manejo imprudente, la cantante de 44 años aseguró encontrarse en pleno “viaje espiritual”.

A través de su cuenta de Instagram, Spears compartió una serie de imágenes y videos que evocaron uno de los momentos más icónicos de su carrera: su presentación en los MTV VMAs de 2001. Sin embargo, el contexto actual es muy distinto.

En el material audiovisual, se ve a la artista sosteniendo una serpiente pequeña mientras reflexiona sobre su estado mental y emocional. “Estoy en un viaje espiritual con esta pequeña… una bendición disfrazada”, escribió la intérprete de “Toxic”.

En su mensaje, Spears enfatizó que está enfocada en el autocuidado y en mejorar su bienestar tras los turbulentos eventos de los últimos meses.

Un nuevo comienzo

Esta reaparición ocurre apenas unos días después de que la cantante llegara a un acuerdo legal tras haber sido arrestada por conducir a alta velocidad y de forma errática en California.

Según fuentes cercanas, Spears aceptó un año de libertad condicional y se comprometió a continuar con programas de educación sobre el consumo de alcohol, una decisión que tomó tras la presión de sus hijos, Sean Preston y Jayden James, quienes habrían sido clave en su ingreso voluntario a rehabilitación.

En sus recientes publicaciones, la estrella también ha compartido frases de empoderamiento, como una imagen que rezaba: “Tu energía es magnética, diosa”, sugiriendo que su proceso de recuperación está fuertemente ligado a una búsqueda de paz interior y una reconexión con su “niña interior”.

Expertos en salud mental señalan que el acompañamiento clínico será fundamental para que este “viaje espiritual” se traduzca en estabilidad a largo plazo para la artista, quien parece decidida a dejar atrás los episodios erráticos para priorizar su salud y el vínculo con su familia.

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