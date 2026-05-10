Britney Spears asegura estar en un viaje espiritual tras salir de rehabilitación
La “Princesa del Pop” reapareció en sus redes sociales donde compartió un mensaje de transformación personal tras su reciente arresto
Britney Spears volvió a captar la atención de sus de seguidores, pero esta vez lejos de los escándalos judiciales. Tras su reciente salida de un centro de rehabilitación y la resolución de sus cargos por manejo imprudente, la cantante de 44 años aseguró encontrarse en pleno “viaje espiritual”.
A través de su cuenta de Instagram, Spears compartió una serie de imágenes y videos que evocaron uno de los momentos más icónicos de su carrera: su presentación en los MTV VMAs de 2001. Sin embargo, el contexto actual es muy distinto.
En el material audiovisual, se ve a la artista sosteniendo una serpiente pequeña mientras reflexiona sobre su estado mental y emocional. “Estoy en un viaje espiritual con esta pequeña… una bendición disfrazada”, escribió la intérprete de “Toxic”.
En su mensaje, Spears enfatizó que está enfocada en el autocuidado y en mejorar su bienestar tras los turbulentos eventos de los últimos meses.
Un nuevo comienzo
Esta reaparición ocurre apenas unos días después de que la cantante llegara a un acuerdo legal tras haber sido arrestada por conducir a alta velocidad y de forma errática en California.
Según fuentes cercanas, Spears aceptó un año de libertad condicional y se comprometió a continuar con programas de educación sobre el consumo de alcohol, una decisión que tomó tras la presión de sus hijos, Sean Preston y Jayden James, quienes habrían sido clave en su ingreso voluntario a rehabilitación.
En sus recientes publicaciones, la estrella también ha compartido frases de empoderamiento, como una imagen que rezaba: “Tu energía es magnética, diosa”, sugiriendo que su proceso de recuperación está fuertemente ligado a una búsqueda de paz interior y una reconexión con su “niña interior”.
Expertos en salud mental señalan que el acompañamiento clínico será fundamental para que este “viaje espiritual” se traduzca en estabilidad a largo plazo para la artista, quien parece decidida a dejar atrás los episodios erráticos para priorizar su salud y el vínculo con su familia.
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