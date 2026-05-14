Relatan que Britney Spears asustó a comensales con gritos y cuchillos en un restaurante de Los Ángeles

Según nuevos reportes, la cantante Britney Spears fue protagonista de un altercado que varios testigos calificaron como “caótico” y “un tanto triste” durante una cena en el restaurante Blue Dog Tavern, ubicado en Sherman Oaks, Los Ángeles.

Según informes de TMZ, la intérprete de “Toxic” se encontraba cenando con dos amigos, un hombre y una mujer, cuando comenzó a alzar la voz de manera desmedida. Fuentes consultadas por el medio aseguran que Spears “gritaba e incluso ladraba en ocasiones”, generando malestar entre los comensales.

Uno de los clientes presentes en el local relató un momento particularmente alarmante: en un punto de la noche, Spears, de 44 años, pasó junto a su mesa con un cuchillo en la mano. El testigo confesó haber temido que la artista pudiera apuñalar a alguien accidentalmente.

Además, informó el medio que la cantante encendió un cigarrillo cerca de la puerta del restaurante, lo que obligó al personal a pedir a uno de sus acompañantes que lo apagara.

A lo largo de la cena, Spears mantuvo una actitud errática: en un momento le dio de comer a su amigo y le dijo “Te quiero”, aunque fuentes señalaron que no estaba claro si la frase era seria o simplemente una broma. Al finalizar la velada, la mesa que ocupaba el grupo lucía desordenada, “como si un niño pequeño hubiera estado allí”, según un testigo.

Tras el incidente, TMZ reportó que Spears fue retirada del lugar por su equipo de seguridad y llevada a su domicilio.

La versión de su representante

Pese a este reporte, el representante de la cantante le dijo a Page Six que el incidente se exageró.

“Esto se exageró muchísimo. Britney estaba disfrutando de una cena tranquila con su asistente y su guardaespaldas. Simplemente estaba contando que su perro les ladraba a los vecinos”, dijo.

Asimismo, insistió en que la cantante nunca puso en peligro a nadie con el cuchillo, ya que lo estaba utilizando para cortar su hamburguesa.

El presunto incidente en el restaurante ocurre apenas un mes después de que Spears completara una temporada en rehabilitación. A principios de marzo, la artista fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. El 12 de abril ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación, del cual salió el 30 de abril.

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