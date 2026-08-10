Britney Spears habló sobre las secuelas físicas que le dejó un tratamiento estético

La cantante estadounidense Britney Spears volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una dura experiencia personal ligada a los procedimientos cosméticos.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete reveló que sufrió secuelas físicas visibles luego de someterse a una aplicación de Bótox, la cual provocó la caída de su párpado izquierdo durante aproximadamente un mes.

Según detalló la propia artista, la complicación ocurrió debido a que el profesional a cargo aplicó una dosis considerable de toxina botulínica cerca de la zona ocular. Durante la grabación, Spears utilizó sus dedos para mostrar la asimetría de su rostro y explicar cómo afectó su apariencia. La estrella de la música calificó el episodio como una vivencia profundamente “vergonzosa”.

“Y ahora está empezando a levantarse y volver a la normalidad”, comentó la artista al mostrar que el tejido afectado comenzó finalmente a recuperar su firmeza habitual. Sin embargo, más allá de relatar el hecho, Spears aprovechó la oportunidad para lanzar una advertencia a sus seguidores, en especial a las mujeres que consideran someterse a este tipo de retoques.

“Esta gente y estos médicos pueden arruinarles los ojos. Tengan cuidado con esta gente. Intentan cambiarles la cara y arruinarlo todo. Cuiden sus cuerpos, porque les pertenecen”, enfatizó la cantante en su mensaje, el cual acompañó con la frase: “¡No puedes confiar en nadie!”.

El Bótox (toxina botulínica) se utiliza ampliamente en la medicina estética para relajar temporalmente los músculos y atenuar las arrugas de expresión. Sin embargo, especialistas señalan que una inyección errónea o desproporcionada cerca de las cejas o los ojos puede derivar en ptosis palpebral —la caída involuntaria del párpado—, un efecto secundario temporal pero que puede tardar varias semanas en desaparecer por completo.

Esta revelación sobre su salud estética coincide con un periodo en el que la artista se ha mostrado sumamente abierta en sus redes sociales, compartiendo reflexiones sobre su maternidad, sus convicciones espirituales y la compleja dinámica con su familia tras el fin de su tutela legal en noviembre de 2021.

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