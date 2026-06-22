Britney Spears asegura que quiere tener otro hijo

La cantante Britney Spears sorprendió tras revelar abiertamente que no ha renunciado al sueño de la maternidad. La artista estadounidense reveló que le gustaría volver a ser madre.

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram con motivo del Día del Padre, la cantante de 44 años compartió un video en el que aparece bailando con una pequeña guitarra, acompañado de un emotivo texto: “Compré esta guitarra en México con la esperanza de que algún día pueda tener otro bebé”.

Esta declaración llega en un momento crucial de su vida. Tras años de distanciamiento, Spears ha logrado retomar el contacto con sus dos hijos adolescentes, Sean Preston (20) y Jayden James (19), fruto de su antiguo matrimonio con Kevin Federline.

Según fuentes cercanas, los jóvenes jugaron un papel decisivo en su bienestar reciente al impulsar una intervención familiar que motivó a la artista a ingresar de manera voluntaria a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias.

El entorno de la intérprete de “Toxic” reporta que, tras un mes de tratamiento y terapia psicológica, Britney se encuentra en una actitud muy positiva, saludable y entusiasmada por un nuevo comienzo.

Este proceso busca dejar atrás un período turbulento marcado por un arresto en marzo debido a conducción imprudente bajo los efectos de medicamentos recetados y alcohol.

A casi cinco años del fin de la estricta tutela legal ejercida por su padre, la estrella del pop parece refugiarse en la música y en sus proyectos creativos para sanar sus crisis emocionales.

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