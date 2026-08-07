Britney Spears se abre sobre sus “errores” como madre y su relación con sus padres

En publicación en redes sociales, la icónica estrella del pop Britney Spears compartió con sus seguidores las heridas que aún carga en su corazón, abordando los “errores” que cree haber cometido como madre, así como la relación “desmoralizante” que mantuvo con sus propios padres.

Spears utilizó una antigua fotografía de sus hijos ya adultos, Sean Preston y Jayden, para iniciar un relato sobre su pasado.

La publicación comienza con un recuerdo: una imagen de sus hijos cuando eran niños, a quienes, según Spears, “fueron llevados en secreto a una playa por mi madre y mi padre”.

Esta revelación sacó a la luz el sentimiento de exclusión que la cantante ha arrastrado durante años. “Me preguntaba por qué no formaba parte de sus escapadas secretas tan divertidas”, escribió, añadiendo que se sintió “desmoralizada” al vivir en un país donde consideraba aceptable que sus padres mantuvieran vidas secretas con sus hijos.

El impacto emocional fue tan devastador que, según confiesa, pasó dos meses arrodillada y llorando. Este episodio se enmarca en el contexto más amplio de la tutela legal que su padre, Jamie Spears, ejerció sobre su vida y sus finanzas durante más de una década, un periodo que la artista denunció públicamente como abusivo y restrictivo.

Sobre el presente

Spears relató una conversación reciente con uno de sus hijos que la llevó a cuestionar su propio papel como madre. Durante el diálogo, su hijo le manifestó que “todo era ciencia” y que no creía en Dios. Para Spears, quien reza “cada día de su vida”, esta revelación fue un golpe.

“En ese momento creí que había fracasado como madre”, admitió, explicando que su fe en el Espíritu Santo es un pilar fundamental en su vida. Con honestidad, afirmó:

"Quiero decirles a mis hijos y a la gente en general que siento mis errores del pasado". Britney Spears

La estrella, que comenzó su carrera como niña en el Club de Mickey Mouse y alcanzó la fama mundial como ídolo adolescente, reflexionó sobre cómo su identidad fue moldeada y suprimida por la industria y su entorno. “Nunca llegué a ser yo, el verdadero Spears“.

Además, la cantante narró un supuesto incidente ocurrido en el apogeo de su fama, cuando su padre le prohibió volver a salir a comer una hamburguesa con una amiga después de que los paparazzi los fotografiaran.

“Nunca más me dejaron ver a mi amiga ni salir a restaurantes de hamburguesas a la antigua”, afirmó, subrayando lo absurdo de la situación con un simple: “Si me conoces, me encanta la comida”.

La intérprete de “Baby One More Time” concluyó su publicación lamentando que “nunca recuperará esos años”. Sin embargo, mostró un atisbo de orgullo por haber tenido el valor de expresar su dolor: “Honestamente, es increíblemente triste”.

Swipe to see pic.twitter.com/Jon15EWv9E — Britney Spears ?? (@britneyspears) August 7, 2026

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