Hijo de Britney Spears desmiente teorías de que la cantante fue clonada

En una reciente transmisión en vivo, Jayden James Federline, el hijo menor de Britney Spears, salió al cruce de una de las teorías conspirativas más virales de internet: una que afirma que la célebre “Princesa del Pop” fue clonada o que ya no se encuentra con vida.

El joven de 19 años aprovechó un livestream en sus redes sociales para calificar estas especulaciones como “ridículas” y lamentó la velocidad con la que se propaga la desinformación.

“Me meto a TikTok y veo un video que tiene 1,2 millones de likes, y el título dice algo así como: ‘¿Sigue viva Britney Spears?’”, relató Jayden. Frente a las dudas sembradas por los internautas, su respuesta fue contundente: “Puedes entrar a su página y verla ahora mismo”.

Durante la transmisión, Federline no solo defendió la identidad y bienestar de su madre de 44 años, sino que extendió una profunda crítica hacia el comportamiento de los usuarios en el entorno digital. “La gente sabe lo crédulas que son las personas y lo usa a su favor. Cualquiera que lo ve en los medios, si tiene muchos likes, simplemente lo cree. No lo investigan”, reflexionó el joven, concluyendo que gran parte del contenido mediático actual peca de exagerado y falso.

Esta defensa pública se produce en un contexto de recomposición familiar. Tras años de distanciamiento, Jayden y su hermano Sean Preston, de 20 años —ambos frutos del matrimonio de la cantante con Kevin Federline— han vuelto a estrechar lazos con Spears. De hecho, fuentes cercanas indicaron que los hermanos jugaron un rol clave al convencer a la artista de ingresar voluntariamente a un centro de tratamiento para cuidar su salud tras un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol a principios de este año.

Los frutos de esta reconciliación ya son visibles. El propio Jayden reveló a la revista Vogue que, durante el debut de los hermanos en la Semana de la Moda de París, su madre los acompañó a la distancia enviándoles flores y constantes mensajes de apoyo.

Con sus recientes declaraciones, el hijo de la estrella pop busca poner un punto final a los rumores infundados y proteger la estabilidad de una madre que, según sus allegados, avanza con paso firme hacia su bienestar integral.

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