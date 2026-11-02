Bolsa millonaria para Canelo Álvarez: La segunda más grande de su carrera

El combate disputado en Riad, Arabia Saudita, dejó un saldo positivo en el aspecto deportivo y financiero para el boxeador jalisciense. Tras imponerse en las tarjetas sobre el francés Christian Mbilli, el pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez aseguró una de las remuneraciones más elevadas en la historia de la disciplina, consolidando su posición en la industria del boxeo profesional.

El triunfo conseguido en territorio saudí permitió que Canelo Álvarez recuperara el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La victoria representó su reaparición oficial tras 13 meses de inactividad en el cuadrilátero, período iniciado después de la derrota sufrida por decisión unánime ante el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas.

Durante el desarrollo de los doce episodios reglamentarios, el pugilista originario de Guadalajara impuso su estrategia sobre el ring para propinarle a Mbilli la primera derrota de su carrera profesional. Con este resultado, el deportista mexicano vuelve a ostentar una faja mundial en las 168 libras, división en la que ha desarrollado la fase más reciente de su trayectoria.

Las cifras económicas del combate y la disparidad de bolsas

En el plano financiero, la presentación en Riad generó cifras significativas para el peleador estelar. De acuerdo con la información reportada por el periodista Salvador Rodríguez de la cadena ESPN, Canelo Álvarez percibió una bolsa fijada en 100 millones de dólares como parte del acuerdo contractual suscrito para combatir en Arabia Saudita. En contraste, la representación de Christian Mbilli garantizó un ingreso de nueve millones de dólares por su participación en la cartelera.

El monto obtenido por Canelo Álvarez constituye el segundo ingreso más lucrativo en su registro profesional, colocándose únicamente por detrás de los 150 millones de dólares reportados en su enfrentamiento ante Terence Crawford en 2025, y superando los 50 millones de dólares que cosechó en su saga ante Gennadiy Golovkin. Las cifras acordadas entre las promotoras y los peleadores quedaron establecidas previo al inicio de la jornada deportiva en Oriente Medio.

Posición histórica en la lista de deportistas mejor pagados

Los ingresos acumulados a lo largo de su carrera han ubicado al tapatío en los escalafones más altos del deporte mundial. Según las mediciones publicadas por el portal especializado Sportico en su clasificación de los atletas con mayores ingresos de la historia, Canelo Álvarez se posiciona en la casilla número 22 de la lista global, registrando una fortuna acumulada de 830 millones de dólares.

Dentro del rubro del boxeo profesional, Canelo Álvarez figura como el segundo pugilista con mayor patrimonio generado durante su actividad en el cuadrilátero, siendo únicamente superado por el estadounidense Floyd Mayweather Jr., quien encabeza dicho apartado con una cifra calculada en 1.200 millones de dólares. La victoria en suelo saudí ratifica el impacto comercial del atleta mexicano dentro de la industria del entretenimiento deportivo internacional.

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