Samuel Umtiti cuestionó la nominación de Julian Quiñones al Balón de Oro

Julián Quiñones tuvo una destacada temporada con su club y una buena Copa del Mundo con México. El rendimiento de Quiñones lo puso en la lista de 30 nominados al Balón de Oro. Esta nominación fue cuestionada por Samuel Umtiti.

El exdefensor del FC Barcelona cuestionó la inclusión de Julián Quiñones en la lista de 30 jugadores que lucharán por el galardón de France Football. Umtiti considera que la nominación de Quiñones es una broma.

“¿Qué hizo en el Mundial Julián Quiñones? Solo metió cuatro goles y eliminaron a México en los Octavos de final. Cuando vi esto pensé que era una broma”, dijo el exdefensor francés en una entrevista para el podcast After Foot RMC.

??? "Vinicius, depuis 3 ans et le Ballon d'Or qu'il n'a pas eu, j'ai énormément de doutes sur sa capacité à être un bon joueur de foot… Techniquement, c'est devenu un joueur extrêmement limité."



Adam, auditeur, s'est exprimé sur Vinicius et a amené un gros débat en plateau. pic.twitter.com/peYawGRXmG — After Foot RMC (@AfterRMC) September 8, 2026

Entre la lista general de nominados, Samuel Umtiti considera que desde que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se fueron de la “élite”, no hay algún futbolista que haya tomado el estandarte. Ousmane Dembélé fue el último jugador que conquistó este galardón.

“Desde que se acabó la era de Messi y Ronaldo ya ni siquiera veo la premiación. Ya no hay ningún futbolista que destaque entre los demás”, agregó.

Los números de Julián Quiñones

A pesar de jugar en el Al Qadsiah de la Saudi Pro League, los números de Julián Quiñones no pueden ser para nada despreciables. El atacante mexicano convirtió 37 goles en 35 partidos disputados en el futbol árabe. El exjugador del Atlas también aportó 4 asistencias.

En la Copa del Mundo, pese a que México fue eliminado en los octavos de final, Julián Quiñones convirtió cuatro goles y concedió una asistencia en cinco partidos disputados. En su primera Copa del Mundo, Quiñones trasladó su buen momento en su club para el beneficio de El Tri.

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