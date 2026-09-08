Dos mexicanos nominados al Balón de Oro: Julián Quiñones y Scarlett Camberos hacen historia

El futbol mexicano tiene una representación inédita en el Balón de Oro 2026. Julián Quiñones y Scarlett Camberos fueron incluidos entre los candidatos al máximo reconocimiento individual que entrega France Football, convirtiéndose en los dos mexicanos nominados en esta edición.

La presencia de ambos futbolistas marca un momento sin precedentes para México, ya que es la primera vez que un mexicano y una mexicana aparecen entre los nominados al Balón de Oro en un mismo año.

Quiñones forma parte de los 30 candidatos al Balón de Oro masculino, mientras que Camberos aparece entre las aspirantes al premio en la categoría femenil.

Además, el Club América Femenil también recibió una nominación en la categoría de Club del Año.

¿Quiénes son los mexicanos nominados al Balón de Oro?

Julián Quiñones llega a la lista masculina después de una temporada destacada con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita y de su participación con la selección de México durante el Mundial 2026.

El delantero comparte la candidatura con algunas de las principales figuras del futbol mundial, entre ellas Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Lamine Yamal.

Para Quiñones se trata de su primera nominación al Balón de Oro, un reconocimiento que llega después de una carrera que comenzó en el futbol mexicano y que posteriormente lo llevó al extranjero.

Del lado femenil aparece Scarlett Camberos, quien se convirtió en la primera futbolista mexicana nominada al Balón de Oro Femenil.

La jugadora del Club América fue una de las protagonistas del equipo azulcrema durante una temporada en la que consiguió el Clausura 2026 y la Concacaf W Champions Cup.

Camberos competirá por el premio frente a figuras de talla internacional como Alexia Putellas, Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Alessia Russo, Khadija Shaw y Wendie Renard.

Guillermo Ochoa fue el primer mexicano nominado

Antes de Julián Quiñones y Scarlett Camberos, solamente un futbolista mexicano había conseguido aparecer en la lista definitiva de 30 candidatos al Balón de Oro.

Se trata de Guillermo Ochoa, quien fue nominado en 2007 después de destacar con el Club América y comenzar a consolidarse con la selección de México.

El arquero recibió un punto en la votación y terminó en el puesto 30, empatado con otros jugadores reconocidos del futbol internacional.

Entre los nombres que aparecieron junto a Ochoa en aquella edición estuvieron Samuel Eto’o, Ryan Giggs, Dimitar Berbatov, Carlos Tévez y Robin van Persie.

El ganador de aquel Balón de Oro fue el brasileño Kaká, entonces jugador del AC Milan, quien obtuvo 444 puntos.

Con las nominaciones de 2026, Ochoa deja de ser el único mexicano en la lista definitiva y ahora comparte ese grupo con Quiñones y Camberos.

Los mexicanos que estuvieron cerca de entrar al Balón de Oro

Además de los tres futbolistas que sí alcanzaron la lista definitiva de 30 nominados, otros jugadores mexicanos fueron considerados previamente en prelistas o listas preliminares.

Entre ellos aparecen:

Rafa Márquez , en 2010, durante su etapa con el FC Barcelona

, en 2010, durante su etapa con el FC Barcelona Javier Hernández , en 2011, como jugador del Manchester United

, en 2011, como jugador del Manchester United Andrés Guardado , en 2015, durante su paso por el PSV Eindhoven

, en 2015, durante su paso por el PSV Eindhoven Giovani dos Santos, en 2015, cuando militaba entre Villarreal y LA Galaxy

También existe una referencia recurrente a Hugo Sánchez, quien tuvo sus mejores años en Europa con el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

Sin embargo, su caso requiere una precisión importante. Antes de 1995, el Balón de Oro tenía reglas de elegibilidad distintas y estaba limitado a futbolistas que jugaran en una liga europea y tuvieran una nacionalidad perteneciente a un país de la UEFA.

Por ello, aunque Sánchez fue una de las grandes figuras mexicanas del futbol europeo, no puede equipararse automáticamente con las nominaciones actuales.

América Femenil también aparece entre los nominados

El reconocimiento para el futbol mexicano no se limita a las categorías individuales.

El Club América Femenil fue incluido entre los cinco candidatos al premio de Club del Año femenino, después de una temporada en la que consiguió títulos importantes.

Las Águilas compiten por el reconocimiento junto al FC Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City y OL Lyonnes.

Nominated for the 2026 Women's Club of the Year



?? FC Barcelona

?? Bayern Munich

?? Club América

??????? Manchester City

?? OL Lyonnes



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Así, la edición 2026 del Balón de Oro tendrá una presencia mexicana especialmente relevante: Julián Quiñones representa al país en la categoría masculina, Scarlett Camberos lo hace por primera vez en la femenil y América aparece entre los clubes candidatos al premio.

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