Lionel Messi entra en la carrera por el Balón de Oro de 2026

El argentino Lionel Messi (Inter de Miami), el francés Kylian Mbappé (Real Madrid) y el español Rodri (Manchester City/Barcelona), tres de las figuras del Mundial de 2026, están en la lista de los 30 candidatos al Balón de Oro, junto a otros nombres como Ousmane Dembélé (ganador de la distinción en 2025) y Lamine Yamal, delantero del Barcelona y campeón del mundo con España.

Rodri, de 30 años, lideró a la selección de España en su segunda consagración mundial. El nuevo medio del Barcelona ya ganó el Balón de Oro en 2024.

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Estos son todos los nominados al Balón de Oro ??#ballondor pic.twitter.com/Mm5pl0EvJA — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 8, 2026

Messi, de 39 años, busca afianzarse aún más como el mejor futbolista de la historia si logra su noveno Balón de Oro, después de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023, por delante de los cinco logrados por Cristiano Ronaldo.

El argentino lideró a su selección hasta la final del Mundial contra España, ante la que cedió 1-0. No obstante, destacó con ocho anotaciones y cuatro asistencias en el torneo.

Mbappé, de 27 años, espera ganar el próximo 26 de octubre el galardón que tanto ansía. El delantero francés se consagró como máximo anotador del Mundial de 2026, con 10 dianas en 8 encuentros, lo que le convierte en el mejor artillero de la historia de los campeonatos mundiales (22 goles).

En la temporada 2025-2026, el de Bondy sumó 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos, mientras que Messi marcó 45 veces y dio 30 pases de gol en 49 citas.

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Leo Messi vuelve a estar nominado al Balón de Oro ?



Se quedó fuera en 2024 y 2025 ?



Si consigue ganar, se llevaría su noveno ??#ballondor pic.twitter.com/UTvB4xrVfL — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 8, 2026

Lista de nominados al Balón de Oro masculino de 2026

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Gabriel (Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Sadio Mané (Al Nassr)

Marquinhos (PSG)

Lautaro Martínez (Inter de Milán)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

João Neves (PSG)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City / FC Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

William Saliba (Arsenal)

Ferran Torres (FC Barcelona / PSG)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

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