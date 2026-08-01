Fabián Ruiz, el futbolista que ganó seis títulos en la temporada

El Mundial de fútbol, en varias ocasiones, ha definido al ganador del Balón de Oro. Bajo este parámetro, Fabián Ruiz se mete en la pelea por el trofeo. El futbolista de la selección española casi conquistó todos los trofeos que disputó en la temporada.

La buena racha de Fabián Ruiz se la debe al Paris Saint-Germain. Esta seguidilla de títulos inició el 13 de agosto de 2025 cuando el conjunto parisino conquistó la Supercopa de Europa (victoria en penales 4-3 sobre el Tottenham).

El 17 de diciembre de 2025, el mediocampista español también levantó la Copa Intercontinental. El PSG derrotó al Flamengo en la final (2-1 por la vía de los penales).

El otro título que conquistó en la temporada fue la Supercopa del Francia. Nuevamente por la vía de los penales el PSG se llevó el triunfo ante el Marsella por 4-1.

En el mes de mayo Fabián Ruiz alzó otros dos trofeos. El primero de ellos fue en el marco de la UEFA Champions League. También por la vía de los penales, el PSG derrotó al Arsenal 4-3; el otro título fue la Ligue 1. Durante este mes confirmaron matemáticamente el trofeo nacional.

El último título que completó la lista fue el Mundial de 2026. Con la selección española, Fabián Ruiz levantó el trofeo más importante del fútbol de cada cuatro años. “La Roja” venció 1-0 a Argentina en la prórroga.

Cuáles títulos perdió Fabián Ruiz

Fabián Ruiz solo perdió dos trofeos en la temporada. El primero de ellos fue el Mundial de Clubes de 2025. Con un nuevo formato, el PSG cayó en la final 3-0 contra el Chelsea.

El otro título que no pudo levantar el mediocampista español fue la Copa del Francia. El PSG fue eliminado en los dieciseisavos de final por el París FC.

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