Vozinha, el arquero que se revalorizó con 40 años

El Mundial de 2026 vivió el nacimiento de una leyenda. Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vonzinha, dejó grandes actuaciones con Cabo Verde. Esto hizo que el veterano arquero de 40 años revalorizara su ficha por completo.

Antes del inicio del Mundial de 2026, Vozinha era un jugador agente libre. El guardameta caboverdiano militaba en el Chaves de la segunda división de Portugal. En la última campaña, Vozinha disputó 21 partidos en los que recibió 23 goles y dejó su portería imbatida en 6 ocasiones.

Según informaciones de Transfermarkt, el valor de Vozinha antes de la Copa del Mundo rondaba los $56,900 dólares. Sin embargo, tras el Mundial, ese valor incrementó a gran escala.

Josimar Dias disputó cuatro partidos en el Mundial. El guardameta de Cabo Verde dejó su portería imbatida en los duelos contra España y Arabia Saudita. Vozinha recibió dos goles de Uruguay y tres de Argentina.

El buen rendimiento del guardameta caboverdiano le permitió aumentar su valor de mercado. El portal actualizó este parámetro y ahora Vozinha tiene un valor de $569,000 dólares aproximadamente.

Hay varios clubes que estarían interesados en los servicios de Vonzinha. Lo bueno para los equipos es que el arquero caboverdiano llegaría a coste cero. Entre los equipos vinculados destacan el Inter Miami, Colo-Colo, Ceará, Al Diriyah FC e incluso el Real Betis Balompié.

¿Cuál fue el valor más alto en la carrera de Vozinha?

El valor actual de Vozinha no es el más alto de su carrera. De hecho, según la plataforma enfocada en fichajes, Vozinha había alcanzado este valor en dos ocasiones. La primera vez fue en noviembre de 2017 y la segunda en diciembre de 2018. Ambas con el AEL Limassol de Chipre.

En Abril de 2018 alcanzó el valor más alto en su carrera. Vozinha tenía 31 años, jugaba para el AEL Limassol y tenía un valor de mercado que rondaba losRebecca Blackwell

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