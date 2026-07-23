Mario Kempes cuestiona las teorías conspiranoicas sobre la caída de Argentina

La selección de España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial de 2026. El resultado fue realmente corto para un duelo en el que la Albiceleste no pateó al arco en todo el partido. Mario Alberto Kempes cree que Argentina fue superada con fútbol y sustenta la derrota en teorías descabelladas.

El conjunto de Luis de la Fuente dominó por completo a Argentina. La selección sudamericana no tuvo ningún remate en los 90 minutos., Messi fue controlado y Argentina fue desdibujada en la final.

En medio de la desazón de la derrota han surgido teorías que explican el pobre desempeño del conjunto de Lionel Scaloni. Una de ellas explica que los jugadores habrían sido advertidos por dirigentes de la FIFA para perder de forma intencional el compromiso. De esta forma evitarían fuertes sanciones por las pancartas exhibidas en el duelo contra Inglaterra.

“Un equipo que baja el nivel de un partido no es lo mismo que uno que no compite. Esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie”, dijo Mario Alberto Kempes.

"Las versiones que andan dando vueltas no le hacen bien a nadie"



Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978, dijo que Argentina no tuvo "el partido que todos esperábamos", pero que "un equipo que baja el nivel no es lo mismo que uno que no compite". pic.twitter.com/lqzmGCGCkV — Corta (@somoscorta) July 22, 2026

Estas teorías han sido sustentadas con el video de los vestuarios en el que Messi motivó a sus compañeros de selección y les aconsejó que “se olvidaran de todo” y se centraran solo en el fútbol.

?? Así fue la charla de Leo Messi a la Selección Argentina de la salida del vestuario hasta el campo



Han querido vestir ese "pensemos en jugar nomás" de conspiraciones, amenazas, presiones? Y solo es un capitán intentando quitar presión a sus compañerospic.twitter.com/PJ519pTjxc — Madrid Sports (@MadridSports_) July 22, 2026

Mario Alberto Kempes se mostró incrédulo ante esta historia. El exfutbolista de la Albiceleste pide que no se haga más ruido sobre este rumor y seguir alentando a la selección sudamericana.

“Así que les pido que, si queremos ser exigentes con el equipo, lo seamos como corresponde, pero no nos hagamos eco de cualquier cosa que circule sin fundamento. Esta camiseta se respeta en las buenas y en las malas, así que vamos por siempre Argentina”, concluyó.

El dominio de España en la final del Mundial

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