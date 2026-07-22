Ni venganza ni sanción: La contundente frase de Gavi sobre Leandro Paredes tras los golpes de la final



Para el español Gavi, el tenso intercambio que protagonizó con Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026 se está exagerando más de la cuenta. Pese a haber sido uno de los principales afectados por la frustración del mediocampista argentino, el jugador de la Roja pidió públicamente que no se sancione al futbolista de la Albiceleste.

El incidente estalló justo cuando el silbante esloveno Slavko Vinčić decretó el final del partido que consagró a España con el triunfo 1-0. En ese instante, se desencadenó un caótico ida y vuelta de insultos, empujones y jaloneos entre varios jugadores de ambos planteles. Sin embargo, Gavi le restó dramatismo al asegurar que son situaciones comunes dentro del terreno de juego.

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¡Tras el pitazo final, hubo pelea en la cancha!



Nahuel Molina le soltó un manotazo a Rodri cuando corría a celebrar el título de España.



Luego el argentino Leandro Paredes sujetó a Eric García y empujó y golpes con Gavi, mientras Scaloni intentaba separarlos. pic.twitter.com/IiXesgX0H5 — El Clarín (@SVElClarin) July 19, 2026





La secuencia de los hechos bajo la lupa de la FIFA



Las imágenes de la transmisión televisiva encendieron las alarmas por su agresividad. En las reproducciones posteriores se observa cómo Paredes tomó del cuello a Eric García y posteriormente derribó a Gavi de un empujón, dejando una de las postales más comentadas de la gran final.



Debido a la gravedad de los disturbios, la FIFA decidió iniciar una investigación formal a través de un fiscal disciplinario y de ética. El objetivo es esclarecer los hechos y establecer castigos que prevengan este tipo de conductas en el futuro, independientemente de las emociones del partido.



Las autoridades del organismo ya solicitaron videos y testimonios de los involucrados. Entre los señalados en el altercado se encuentran el argentino Nahuel Molina y el asistente técnico Roberto “Ratón” Ayala, además de los españoles Rodri Hernández, Dani Olmo y el propio Gavi.



“Todo es fútbol”: Gavi rompe el silencio



Fue el propio mediocampista del Barcelona quien decidió alzar la voz para calmar las aguas. Aunque admitió la rudeza del momento, consideró que no amerita una suspensión posterior:



“Es una parte del fútbol que es un poco más violenta, pero no creo que tengan que ser suspendidos. Lo lógico hubiera sido expulsarlo en el partido. Entiendo que no es una buena imagen para los niños, pero ya está: todo es fútbol y tiene que ser así siempre”, deslizó el futbolista catalán.

Roberto Ayala, cuerpo técnico de Scaloni, agredió a Dani Olmo con un puñetazo tras acabar el partido.



Vergonzoso.pic.twitter.com/9OZg7pSEKk — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) July 20, 2026





Una Argentina al límite del reglamento



El desarrollo de la final dejó en evidencia la desesperación de una Argentina que se vio superada tácticamente y apostó por la fricción física. Tras ingresar en el segundo tiempo, Leandro Paredes jugó al filo de la amonestación en repetidas ocasiones.



Con el silbatazo final, la frustración de la derrota detonó en una provocación directa. El origen de la trifulca generalizada habría sido un cruce previo entre Nahuel Molina y Rodri Hernández que no fue captado en vivo por la televisión, pero que encendió la mecha entre los futbolistas.

LA PELEA DEL FINAL ????



? Leandro Paredes fue a buscar los jugadores de España en el final del partido



? _jsm44 pic.twitter.com/C3xbxhS1pP — Diario Olé (@DiarioOle) July 19, 2026

La polémica alcanzó incluso al cuerpo técnico argentino. Roberto Ayala, quien inicialmente se acercó para calmar los ánimos, terminó sumándose a las agresiones al propinarle un golpe a Dani Olmo. Un cierre ríspido para una final histórica donde, afortunadamente, la sangre no llegó al río.



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