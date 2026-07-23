Seleccionado de Cabo Verde ficha por el Gremio de Brasil

El Gremio anunció este jueves la incorporación del delantero caboverdiano Jovane Cabral, un atacante que llega al futbol brasileño después de participar con la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026.

El club de Porto Alegre destacó la llegada del jugador como un movimiento especial dentro de su historia reciente, al convertirse en el primer futbolista de Cabo Verde en vestir la camiseta del conjunto brasileño.

“De la Copa del Mundo a Porto Alegre. Jovane Cabral es el primer futbolista de Cabo Verde en vestir nuestra camiseta”, publicó el Gremio en sus redes sociales para anunciar oficialmente el fichaje.

?? ???? ???? ????? ?????? ???? Jovane Cabral é o primeiro jogador de Cabo Verde a vestir o nosso manto. O atacante de 28 anos atuava em Portugal e assina com o Tricolor até o final de 2027. De destaque da sua seleção a reforço do Maior do Sul! Bem-vindo,? pic.twitter.com/cuKYjuo6O6 — Grêmio FBPA (@Gremio) July 23, 2026

Cabral firma con Gremio hasta 2027

El delantero de 28 años llegó al Tricolor Gaúcho con un contrato que lo vincula con el equipo por lo que resta de la temporada y la siguiente, es decir, hasta finales de 2027.

La contratación busca darle mayor profundidad ofensiva a un equipo que necesita resultados en la parte final del calendario brasileño y que apuesta por la experiencia internacional de un jugador con recorrido en Europa.

El delantero de Cabo Verde enfrentó a España y Argentina en el Mundial 2026

Antes de convertirse en nuevo jugador del Gremio, Jovane Cabral fue parte de la histórica participación de Cabo Verde en el Mundial 2026.

El atacante integró una selección que sorprendió por su competitividad durante el torneo y fue titular en dos partidos de alto perfil: ante España en la fase de grupos y frente a Argentina en los dieciseisavos de final.

Su experiencia mundialista fue uno de los elementos que llamó la atención del conjunto brasileño, que busca sumar variantes ofensivas para afrontar sus compromisos nacionales e internacionales.

Jovane Cabral antes de llegar a Brasil

Jovane Cabral inició su carrera profesional en las categorías inferiores del Sporting de Lisboa, club en el que avanzó por diferentes etapas hasta debutar con el primer equipo en 2017.

Durante su etapa con el conjunto portugués conquistó varios títulos, entre ellos una Liga de Portugal en 2020, una Copa de Portugal en 2018, tres Copas de la Liga Portuguesa en 2018, 2020 y 2021, además de una Supercopa de Portugal en 2021.

Posteriormente, el atacante comenzó una etapa de préstamos que lo llevó por diferentes ligas europeas, incluyendo pasos por la Lazio y la Salernitana de Italia, así como por el Olympiacos de Grecia.

En 2024, Cabral regresó definitivamente a su país natal para incorporarse al Estrela da Amadora, equipo en el que disputó las últimas dos temporadas antes de dar el salto al futbol brasileño.

Gremio busca salir de la crisis con la llegada de Cabral

El fichaje de Jovane Cabral llega en un momento importante para el Gremio, un club con gran peso en el futbol sudamericano que atraviesa una etapa complicada.

El equipo brasileño, tricampeón de la Copa Libertadores, pelea actualmente por evitar el descenso a la segunda división del Campeonato Brasileño.

Sin embargo, el conjunto de Porto Alegre todavía tiene objetivos por delante en otras competiciones. En la Copa de Brasil, buscará avanzar a los cuartos de final frente al Mirassol, mientras que en la Copa Sudamericana disputará una repesca contra el Bolívar con la intención de conseguir un lugar en los octavos de final.

Con la llegada de Jovane Cabral, el Gremio apuesta por un delantero con experiencia internacional y recorrido en grandes escenarios para intentar cambiar el rumbo de una temporada marcada por la presión deportiva.

Sigue leyendo:

– Seleccionados de Cabo Verde llegan a su país y son recibidos como héroes nacionales

– Vozinha se “corona” en Instagram: el arquero de Cabo Verde supera a Casillas, Keylor Navas y Dibu Martínez

– Vozinha tiene un aliado argentino, el creador de sus zapatos