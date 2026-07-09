Vozinha se “corona” en Instagram: el arquero de Cabo Verde supera a Casillas, Keylor Navas y Dibu Martínez

El Mundial 2026 cambió la carrera de Vozinha dentro y fuera de la cancha. El arquero de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo, no solo conquistó a los aficionados con sus actuaciones bajo los tres postes, también se convirtió en un auténtico fenómeno en redes.

Gracias a su destacada participación mundialista, Vozinha pasó de tener menos de 50,000 seguidores a superar los 28 millones en Instagram, una cifra que lo coloca como el portero con más seguidores en esa plataforma.

Vozinha deja atrás a Casillas, Keylor Navas y al Dibu Martínez

El crecimiento de Vozinha ha sido tan impresionante que ya supera a algunos de los guardametas más importantes de las últimas dos décadas.

El arquero de Cabo Verde acumula más de 28 millones de seguidores en Instagram, por encima de Iker Casillas, quien registra poco más de 20 millones, y también de Keylor Navas, que ronda los 19 millones.

La diferencia también es considerable respecto a Emiliano “Dibu” Martínez, campeón del mundo con Argentina, quien suma alrededor de 15 millones de seguidores. Es decir, Vozinha cuenta con casi el doble de la comunidad digital del guardameta albiceleste.

Incluso otras figuras de talla internacional como Thibaut Courtois, Marc-André ter Stegen, David de Gea y Manuel Neuer aparecen por debajo del veterano arquero africano.

El Mundial 2026 cambió la vida de Vozinha

Antes del inicio del Mundial 2026, Vozinha era un futbolista poco conocido fuera de Portugal y de Cabo Verde. Sin embargo, sus actuaciones frente a España, Uruguay y Arabia Saudita en la fase de grupos lo convirtieron en una de las grandes sorpresas del torneo.

El momento que terminó de impulsar su popularidad llegó en los dieciseisavos de final, cuando enfrentó a Lionel Messi y a Argentina. Aunque Cabo Verde cayó 3-2 en tiempos extra, las múltiples atajadas del guardameta fueron ampliamente reconocidas por aficionados y especialistas de todo el mundo.

Ese rendimiento provocó que millones de usuarios comenzaran a seguir su cuenta de Instagram, convirtiéndolo en un fenómeno viral durante la competencia.

El futuro de Vozinha apunta a un nuevo reto

El presente de Vozinha también cambió en el plano deportivo.

El experimentado guardameta terminó su contrato con el GD Chaves de Portugal al finalizar la temporada y actualmente analiza ofertas para definir el siguiente paso de su carrera.

Diversos reportes señalan que Inter Miami es uno de los clubes que sigue de cerca su situación, mientras que otras versiones apuntan a un posible destino en Brasil. Por ahora, el arquero de Cabo Verde permanece como agente libre, aunque su nombre se ha convertido en uno de los más llamativos del mercado tras el Mundial 2026.

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