Vozinha tiene un aliado argentino, el creador de sus zapatos

Incluso antes de hacerse oficial que las selecciones de Argentina y Cabo Verde se enfrentarían en un partido de vida o muerte en el Mundial 2026, el empresario argentino Santiago Halty ya lo admitía con gran sinceridad: “Ahí ya mi corazón es un poco caboverdiano”.

El partido de este día en Miami, programado para iniciar a las 6 pm hora local, pone frente a frente a los campeones defensores del fútbol mundial y al equipo Cenicienta del torneo. Este es en realidad un duelo que nadie veía venir, porque antes de la Copa del Mundo la gran mayoría de la gente ni siquiera sabía de la existencia de ese pequeño archipiélago en el oeste de África.

Santiago Halty es una excepción, una muy especial. Este hombre nacido en Argentina y eventualmente radicado en California es el fundador y CEO de la marca de equipamiento y ropa deportiva Senda. Hace dos años, él y su equipo de trabajo comenzaron a desarrollar un zapato de fútbol élite. Es el zapato que hoy utiliza Josimar José Évora Dias, mejor conocido como Vozinha, el portero de la selección de Cabo Verde.

“No fue fortuito, fue mucha preparación y esfuerzo, y buscamos jugadores que reflejaran nuestros valores de trabajo, de sacrificio, de humildad”, relata Halty en entrevista con La Opinión. Así, un día encontró a Vozinha, mucho antes de que se convirtiera en el fenómeno que es hoy.

Senda le hizo llegar dos modelos de zapato al arquero, uno llamado Mendoza y el otro de nombre Rosario. Ambos le gustaron.

Halty, quien se describe como una persona apasionada por el fútbol y por el desarrollo sustentable, cuenta que el día que viajó a Portugal para entregarle sus zapatos al experimento portero, se sorprendió por su sencillez. Vozinha salió a recibir al empresario afuera de su hotel y hasta le ayudó a cargar bolsas.

Más adelante, Vozinha viajó de Portugal a Cabo Verde, donde hizo pintar sus zapatos a mano por un artista local, quien puso el escudo de la federación de fútbol de ese país en el botín, incluyendo el ahora popular tiburón azul.

“El resto es historia”, dice Halty. Vozinha debutó en el Mundial 2026 dejando sin gol a la poderosa selección de España el 15 de junio, fecha en la que nació una de las historias más conmovedoras de tiempos recientes en Copas del Mundo, pues el guardameta de 40 años tuvo una épica actuación que le dio la vuelta al mundo. De tener unos 50,000 seguidores en Instagram, hoy en día tiene más de 18 millones.

El portero que nadie conocía, este viernes es una gran atracción mundial al tratar de frustrar a Argentina en la ronda de los 32 del Mundial y, específicamente, dejar sin gol a Lionel Messi. Todo esto mientras camine en sus zapatos blancos de la marca Senda.

Vozinha, portero de la selección de Cabo Verde, patea el balón en un partido del Mundial con sus zapatos creados por la empresa de un emprendedor argentino. Crédito: Mike Stewart | AP

Sueños de un emprendedor

Santiago Halty dice que cuando dejó a su país para ir a estudiar a China, Francia y Estados Unidos, el fútbol le permitió sentirse menos lejos de casa. Al mismo tiempo, empezaba a idear su empresa.

El egresado de UC San Diego, se mudó en 2009 al área de la Bahía y ahí es donde comenzó a diseñar un balón de fútbol. Año y medio después recibió su primer cargamento: 750 pelotas.

Han pasado 16 años desde entonces y el emprendedor argentino vive su propio sueño mundialista. Él no juega en la cancha, pero es parte de la acción a través de su producto. “No lo podemos creer todo lo que está pasando para serte sincero”, comparte.

Ese partido entre Cabo Verde y España en Atlanta fue toda una experiencia para Halty: “Es una emoción que no la puedo explicar en palabras. Es una mezcla de nervios y de orgullo, de querer que termine el partido”.

Al reflexionar sobre ver su marca en el equipamiento de Vozinha y de otros jugadores que han participado en el Mundial como el arquero canadiense Maxime Crépeau, el entusiasta Halty celebra: “Lo logramos. Quizás nadie confiaba en Vozinha y en Cabo Verde, y pocas personas confiaban que una marca latina podía cometir con los grandes monstruos y ahí nuestras historias se entrelazaron”.

Por cierto, Halty habla con orgullo de que sus modelos de negocios, al apegarse al desarrollo sustentable, ayudan al medio ambiente y ofrecen condiciones más justas para los trabajadores de países como Pakistán. Sus balones, por ejemplo, cuentan con una certificación “comercio justo”.

Bubista, el carismático seleccionador de Cabo Verde, es un nuevo “embajador” de la marca Senda, fundada hace 16 años por un joven argentino radicado en California. Crédito: David J. Phillip | AP

Santiago Halty a otros latinos: “Hay que animarnos”

Durante esta exitosa aventura mundialista, Santiago Halty ha estado acompañando a los familiares y otros simpatizantes de la selección de Cabo Vede en las gradas. Está muy claro cuál es su equipo en este momento, y es que hay otros integrantes de los Tiburones Azules que también visten zapatos Senda, incluyendo el carismático director técnico Pedro Leitao Brito, mejor conocido como Bubista, otro que se ha vuelto famoso.

La historia de Cabo Verde en su primer Mundial cada vez se pone mejor. Todo lo que venga extra será ganancia absolutamente insospechada.

En cuanto a Santiago Halty, le esperan algunas horas -o días- más de nerviosismo. Pero en realidad, él también ya ganó, por eso pide a otros latinos que se animen a emprender y que no se pongan límites: “Jamás me imagine poder estar en un Mundial”.

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