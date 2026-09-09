Vozinha y su nominación entre los mejores arqueros del mundo

Josimar Dias, mejor conocido como Vozinha, está incluido en la lista de los mejores guardametas de la temporada. El arquero de Cabo Verde está a la par de jugadores que conquistaron grandes torneos como la Champions o el Mundial de fútbol.

Es evidente que la nominación de Vozinha está muy condicionada por su rendimiento en la Copa del Mundo. Sin embargo, esto no le quita méritos al guardameta de Cabo Verde que se ilusiona con la nominación de France Football.

“Desde San Vicente, Cabo Verde, para el mundo. Hay momentos que parecen demasiado grandes… hasta el día en que nos damos cuenta de que todo el viaje valió la pena. Hoy, ver mi nombre entre los nominados al Balón de Oro es difícil de expresar con palabras”, escribió Voinzha en sus redes sociales.

El guardameta de Cabo Verde está en la lista junto con otros grandes nombres de la talla de Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, Emiliano Martínez del Chelsea, Unai Simón del Athletic de Bilbao, David Raya del Arsenal, Joan García del Barcelona, Matvey Safonov del Paris Saint-Germain, Gregor Kobel del Borussia Dortmund, Yassine Bounou de Al-Hilal y el senegalés Édouard Mendy del Al-Ahli.

Números de Vozinha

Antes del Mundial de 2026, Vozinha era un jugador agente libre. El guardameta de Cabo Verde se mantuvo activo jugando para el GD Chaves, club de la segunda división del fútbol de Portugal.

Vozinha luchó durante toda la temporada para hacerse con un puesto en el once titular. Inició con el puesto bajo su poder, pero a mitad de la temporada lo perdió. No obstante, cerró la campaña atajando 9 de los últimos 12 partidos del club.

Vozinha terminó la temporada con 19 partidos jugados en los que permitió 23 goles y dejó su portería imbatida en 6 ocasiones. Pero sus mejores flashes fueron en la Copa del Mundo en la que mantuvo sus porterías sin goles en los encuentros ante España y Arabia Saudita.

Es evidente que sus números no son meritorios del galardón. De hecho, Vozinha está siendo cuestionado en su nuevo club, el Colo Colo de Chile. Sin embargo, la ilusión del caboverdiano se mantiene intacta.

“Agradecido con Dios, con mi familia, con mis compañeros y con todos los que formaron parte de este viaje. Siempre con los pies en la tierra y el corazón en mi tierra. Gracias, Cape Verde”, agregó Vozinha en su mensaje difundido en Instagram.

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