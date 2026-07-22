FIFA revela el once ideal elegido por la gente: Vozinha, Messi, Mbappé y Haaland destacan

La FIFA reveló el once ideal del Mundial 2026, una alineación elegida mediante la votación de los aficionados y que tiene como principales protagonistas a España y Francia, las selecciones con mayor representación en el equipo.

El combinado español aparece con tres futbolistas incluidos entre los mejores del torneo: Rodri Hernández, Marc Cucurella y Pedro Porro. Por su parte, la selección francesa también aporta tres nombres: Dayot Upamecano, Michael Olise y Kylian Mbappé.

La alineación fue definida después de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina para conquistar el título.

España y Francia lideran el once ideal del Mundial 2026

Los aficionados colocaron a España como una de las grandes protagonistas del torneo al elegir a tres de sus jugadores para el equipo ideal del Mundial 2026.

El mediocampista Rodri Hernández, el lateral izquierdo Marc Cucurella y el defensor Pedro Porro fueron incluidos en la formación más votada, destacando el rendimiento del conjunto español durante la competencia.

Francia igualó la presencia española con tres representantes. El equipo galo, semifinalista del torneo, tuvo a Dayot Upamecano como defensa central, Michael Olise en el mediocampo y Kylian Mbappé como extremo izquierdo.

Kylian Mbappé hace historia como máximo goleador del Mundial

Uno de los grandes nombres del Mundial 2026 fue Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, quien recibió la Bota de Oro tras marcar 10 goles durante el torneo.

Además, el atacante francés alcanzó una cifra histórica al convertirse en el máximo goleador en la historia del Mundial, con 22 anotaciones, superando al argentino Lionel Messi.

Messi también apareció en el once ideal elegido por los aficionados. El capitán de la selección argentina terminó el campeonato con ocho goles y fue acompañado en la alineación por su compatriota Lisandro Martínez.

Messi, Haaland y Bellingham completan el equipo elegido por los hinchas

El once ideal del Mundial 2026 también incluyó a figuras internacionales como el inglés Jude Bellingham y el noruego Erling Haaland, ambos con siete goles durante la competición.

Bellingham fue elegido como uno de los mediocampistas del equipo, mientras que Haaland ocupó una posición en el ataque después de llevar a Noruega hasta los cuartos de final.

La gran sorpresa de la alineación fue el portero caboverdiano Josimar Dias “Vozinha”, quien se convirtió en una de las revelaciones del torneo gracias a sus actuaciones.

Así quedó el once ideal del Mundial 2026 elegido por los aficionados

Los seguidores pudieron votar por Internet para elegir a los mejores jugadores del torneo y definir la formación del equipo después de la final entre España y Argentina.

La alineación más votada fue un sistema 4-3-3 integrado por:

Portero: Vozinha

Defensas: Pedro Porro, Lisandro Martínez, Dayot Upamecano, Marc Cucurella;

Mediocampistas: Rodri Hernández, Michael Olise, Jude Bellingham;

Delanteros: Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

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