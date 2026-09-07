Vozinha debuta en la liga chilena con Colo Colo y mantiene su arco en cero

El arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, Vozinha, tuvo un estreno positivo en la liga chilena con Colo Colo. El guardameta de 40 años fue titular en el empate 0-0 ante Huachipato, correspondiente a la fecha 22 del campeonato, y volvió a terminar el encuentro con el arco en cero.

El portero mundialista con Cabo Verde acumula así 180 minutos sin recibir goles desde su llegada al conjunto albo. Además, permanece invicto después de sus primeras dos apariciones oficiales con el club.

Su debut absoluto en Chile había ocurrido a finales de agosto, cuando disputó un encuentro de la Copa Chile con Colo Colo. En aquella oportunidad también consiguió mantener su portería intacta en la victoria de su equipo.

Vozinha tiene un estreno tranquilo en la liga chilena

En el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción, Vozinha tuvo una tarde con poco trabajo debido al dominio de Colo Colo.

El conjunto dirigido por el argentino Fernando Ortiz controló buena parte del encuentro y tuvo las principales aproximaciones ofensivas, aunque no consiguió transformar su superioridad en goles.

El arquero caboverdiano solamente tuvo un momento de incertidumbre cerca del cierre del primer tiempo. En un centro aéreo salió de su área de acción para intentar quedarse con el balón, pero terminó perdiéndolo y permitió un remate rival.

Vozinha mostrando las cualidades por las que Colo Colo optó por contratarlo. pic.twitter.com/hrCEmVtZ8Z — Latido Deportivo (@latido_deporte) September 7, 2026

La jugada, sin embargo, no representó un peligro para su equipo. El árbitro asistente señaló posición adelantada y la acción fue invalidada. Además, Arturo Vidal había intervenido para despejar el disparo.

El arquero mundialista vuelve a vestir de amarillo

Una de las particularidades del estreno de Vozinha en el campeonato chileno fue su uniforme.

El guardameta utilizó el tradicional color amarillo para los porteros de Colo Colo, una tonalidad que también lució durante el Mundial 2026 con la selección de Cabo Verde.

Vozinha fue uno de los jugadores más destacados de la selección africana durante la Copa del Mundo y su llegada al fútbol chileno generó expectativas entre los aficionados del conjunto albo.

Durante el encuentro ante Huachipato, el arquero también recibió muestras de apoyo desde las tribunas. Cerca de 20,000 aficionados acudieron al estadio Ester Roa Rebolledo y ovacionaron al caboverdiano en distintos momentos del partido.

??? DO YOU REMEMBER VOZINHA?



The 40-year-old World Cup hero has kept two clean sheets in his first two games for Colo-Colo.



STILL GOING STRONG. ? pic.twitter.com/ta5osdtQgh — GC Football ? (@GoalCrestX) September 7, 2026

Fernando Ortiz apuesta por Vozinha

La titularidad de Vozinha llegó después de varias semanas en las que el arquero tuvo que esperar su oportunidad.

El técnico Fernando Ortiz lo convocó por primera vez para el Superclásico ante Universidad de Chile, disputado el 23 de agosto. En aquel encuentro permaneció en el banco y tuvo su primer acercamiento al campeonato chileno.

Días después, el entrenador le dio la oportunidad de debutar con Colo Colo en la Copa Chile, donde consiguió mantener el arco en cero.

Posteriormente volvió a ser suplente en el duelo de liga frente a Audax Italiano, antes de recibir la titularidad ante Huachipato.

Ortiz decidió apostar por el caboverdiano en un partido disputado bajo condiciones complicadas, debido al temporal de lluvias que ha afectado especialmente al sur de Chile durante las últimas semanas.

Colo Colo deja puntos, pero sigue líder

El empate sin goles significó que Colo Colo dejara escapar dos puntos, aunque el resultado no modificó su posición en lo más alto de la clasificación.

El conjunto albo se mantiene como líder del campeonato chileno con 53 puntos, una ventaja de 14 unidades sobre Universidad Católica y Universidad de Chile, que suman 39.

La pelea por el segundo puesto se mantiene abierta. Universidad Católica derrotó 1-0 como visitante a Everton en Viña del Mar, mientras que Universidad de Chile venció 4-2 a Coquimbo Unido.

La segunda posición resulta especialmente importante porque otorga un lugar directo en la Copa Libertadores 2027.

Para Colo Colo, mientras tanto, el punto conseguido en Concepción deja un balance agridulce: el equipo no pudo aumentar su ventaja, pero Vozinha volvió a demostrar que puede ofrecer seguridad bajo los tres postes mientras busca consolidarse como el arquero titular del conjunto albo.

Sigue leyendo:

– Vozinha se “corona” en Instagram: el arquero de Cabo Verde supera a Casillas, Keylor Navas y Dibu Martínez

– Vozinha tiene un aliado argentino, el creador de sus zapatos

– Seleccionados de Cabo Verde llegan a su país y son recibidos como héroes nacionales