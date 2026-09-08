Histórico guardameta chileno critica a Vozinha, pese a nominación al Balón de Oro: “Carece de técnica”

El debut de Vozinha en la liga chilena no pasó desapercibido. El arquero de Cabo Verde, quien recientemente fue nominado al Balón de Oro 2026 como uno de los candidatos al premio a Mejor Portero, recibió una dura crítica de Claudio Bravo, exguardameta de la selección de Chile.

Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, disputó sus primeros minutos en el campeonato chileno con Colo Colo el pasado domingo, en el empate 0-0 frente a Huachipato. Aunque consiguió mantener su portería sin goles, una acción durante el encuentro fue suficiente para que Bravo pusiera bajo la lupa sus fundamentos como arquero.

Claudio Bravo, histórico arquero chileno, cuestionó el nivel de Vozinha, actual golero de Colo-Colo. Bravo mencionó que el caboverdiano "Deja una sensación extraña" y que el puede darse cuenta en 1 solo segundo del juego de Vozinha, de que no tiene nada de técnica. pic.twitter.com/8aQoYzUCSD — Federación Postera (@FedePostera) September 8, 2026

Claudio Bravo cuestiona la técnica de Vozinha

Bravo, quien actualmente trabaja como comentarista y tuvo una extensa carrera en clubes como Barcelona y Manchester City, analizó una jugada protagonizada por el guardameta de 40 años durante el partido.

“Sale de forma precipitada a agarrar el balón de una manera extraña. Son acciones muy técnicas del arquero, en una pequeña fracción de tiempo le puedes sacar la película. Mi foto es que carece de técnica y coordinación“, dijo a ESPN.

La jugada a la que hizo referencia el exarquero chileno ocurrió cerca del final del primer tiempo, cuando Vozinha salió para intentar cortar un centro aéreo.

El portero no consiguió asegurar el balón, que terminó soltándose de sus manos y quedó a disposición de un jugador rival. Huachipato tuvo la posibilidad de rematar, aunque la acción finalmente no tuvo consecuencias en el marcador.

Vozinha mostrando las cualidades por las que Colo Colo optó por contratarlo. pic.twitter.com/hrCEmVtZ8Z — Latido Deportivo (@latido_deporte) September 7, 2026

La observación de Bravo llega apenas unos días después de que Vozinha debutara con Colo Colo en la Copa Chile y comenzara su recorrido en el futbol de Primera División de Chile.

Bravo descarta que exista “envidia” hacia Vozinha

La crítica también generó comentarios sobre una posible rivalidad entre ambos guardametas. Bravo, quien comenzó su carrera profesional precisamente en Colo-Colo, rechazó que sus declaraciones tengan algún componente personal.

“Me llega alguna crítica de Vozinha en tono de que puede existir cierta envidia desde mi lado. Una cosa que no existe bajo ningún punto. Uno comenta las cosas en relación a la experticia que ha tenido en el camino”, aseguró Bravo.

El exarquero chileno también tiene un vínculo con el Balón de Oro. En 2015 apareció entre los 59 jugadores de la lista preliminar después de conquistar la primera Copa América con Chile, aunque finalmente no estuvo entre los nominados definitivos.

Vozinha busca ganarse la titularidad en Colo-Colo

Mientras las opiniones sobre su desempeño comienzan a aparecer en Chile, Vozinha afronta el reto de consolidarse como titular de Colo-Colo.

El arquero africano compite por el puesto con Gabriel Maureira, guardameta de 19 años surgido de las fuerzas básicas del club y quien cuenta con la confianza del técnico argentino Fernando Ortiz.

La situación coloca a Vozinha ante un escenario particular: llegó a Chile con el reconocimiento obtenido tras su participación en el Mundial 2026 y con una nominación al Balón de Oro 2026, pero ahora deberá demostrar su nivel de manera constante para convencer al cuerpo técnico del conjunto albo.

Más allá de la crítica de Bravo, su principal desafío será transformar ese reconocimiento internacional en regularidad bajo los tres postes y ganarse un lugar permanente en el arco de Colo-Colo.

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