Colo Colo presume la firma de Vozinha y presenta, oficialmente, al arquero mundialista como su nuevo refuerzo

Colo Colo confirmó este lunes la incorporación del arquero caboverdiano Vozinha, quien firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo refuerzo del conjunto chileno tras su destacada actuación en el Mundial 2026.

El experimentado guardameta, cuyo nombre completo es Josimar José Évora Dias, llega como agente libre después de finalizar su etapa con el Chaves de la segunda división de Portugal y será presentado en los próximos días ante la afición del Cacique.

“¡Vozinha ya es del Cacique!“, anunció Colo Colo en sus cuentas oficiales de redes sociales, cuyos posteos desde la llegada del jugador a Chile, en la noche del domingo, sobrepasan las cuatro millones de visualizaciones.

“Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo. ¡Bienvenido a la familia colocolina!”, escribió el club.

¡Vozinha ya es del Cacique! ??????



Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. ????



¡Bienvenido a la familia colocolina! ??



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Vozinha is now a Cacique player! ??????



Alongside our? pic.twitter.com/JSjuwYQIOc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Vozinha firmó con Colo Colo tras superar los exámenes médicos

Antes de estampar su firma, Vozinha completó con éxito las pruebas médicas y posteriormente vistió por primera vez la indumentaria de Colo Colo, antes de trasladarse al estadio Monumental para formalizar su incorporación.

Exámenes médicos superados en @clinicaMEDS ??



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Medical exams passed at Meds Clinic ??



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Exames médicos realizados na Meds Clinic ?? pic.twitter.com/Ut0SAKyv29 — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

De acuerdo con reportes de la prensa chilena, el guardameta de 40 años acordó un contrato por seis meses, con opción de extender el vínculo por 12 meses más, hasta 2027. El acuerdo contemplaría un salario cercano a los $30 mil dólares mensuales.

El arquero iniciará este martes su primera práctica con el resto del plantel y más tarde ofrecerá su primera conferencia de prensa como futbolista del conjunto albo.

Colo Colo prepara una presentación multitudinaria para Vozinha

La llegada de Vozinha ha generado una enorme expectativa entre los aficionados de Colo Colo, que ya organizan un recibimiento especial para el arquero en el estadio Monumental.

Vozinha ya está en el Estadio Monumental ??????



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Vozinha is already in the Monumental Stadium ??????



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A Vozinha já está no Estádio Monumental ?????? pic.twitter.com/eAuCB2eqnO — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

El club trabaja para presentar oficialmente al mundialista la noche del miércoles frente a miles de seguidores, en un evento similar al que organizó durante el regreso de Arturo Vidal al futbol chileno en 2024.

Aunque el club todavía no confirma cuándo debutará, medios locales apuntan a que podría disputar su primer encuentro como local el próximo 16 de agosto frente a O’Higgins, antes del esperado clásico contra Universidad de Chile.

El impacto de Vozinha tras el Mundial 2026

La popularidad de Vozinha creció de forma notable durante el Mundial 2026, donde fue una de las figuras de Cabo Verde gracias a sus actuaciones frente a España y Argentina.

Su rendimiento lo llevó a sumar cerca de 30 millones de nuevos seguidores en Instagram y también fue elegido por los aficionados para integrar el once ideal del torneo publicado por la FIFA.

Además, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP) autorizó que el arquero utilice el nombre “Vozinha” en la camiseta, una excepción relevante considerando que el reglamento del campeonato restringe el uso de apodos.

El fichaje más mediático de Colo Colo en los últimos años

La contratación de Vozinha representa uno de los movimientos de mayor repercusión para Colo Colo, que busca recuperar protagonismo tras un 2025 por debajo de las expectativas, temporada en la que no logró clasificarse a competencias internacionales pese a celebrar el centenario de la institución.

El conjunto albo, líder de la liga chilena con 12 puntos de ventaja, apuesta por la experiencia y el impacto mediático del guardameta africano, quien llega procedente del Chaves tras una trayectoria que incluye pasos por clubes de Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Su fichaje también ha colocado nuevamente a Colo Colo en el centro de la conversación internacional gracias al fenómeno que generó el arquero desde su participación en el Mundial 2026.

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