Corte Suprema de EE.UU. rechaza solicitud de Trump de retirar boletas electorales en California

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la solicitud del presidente Donald Trump de apartar más de 20,000 boletas de las elecciones en California que, según el gobierno federal, fueron enviadas por correo por personas no ciudadanas.

La petición a la Corte Suprema era el último recurso de la administración republicana de Trump para evitar que esas papeletas sean contabilizadas en las elecciones de mitad de mandato, que se realizan este martes 3 de noviembre.

El tribunal supremo se negó a intervenir en un caso que involucraba a 20,000 personas señaladas por la Casa Blanca como posibles no ciudadanos en el censo electoral de California, que tiene una mayoría demócrata.

La administración Trump había solicitado a la Corte Suprema que retuviera miles de boletas impugnadas hasta que se verificara que habían sido emitidas por ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, los funcionarios electorales locales aseguraron que la lista parecía contener numerosos errores y que anular dichas boletas podría privar del derecho al voto de electores legales.

Los magistrados no detallaron el motivo para rechazar la petición, algo que es frecuente cuando ocurren decisiones emergentes. El tribunal supremo ya había rechazado en septiembre la iniciativa de la administración Trump para restringir el voto por correo en Estados Unidos, pese a que en otras apelaciones de emergencia se había puesto del lado del gobierno federal.

Para las elecciones de mitad de mandato, la administración republicana de Trump se había enfocado en la identificación de votantes no ciudadanos, a pesar de su escaso número.

La agencia AP informó que este lunes, otro juez federal, también en Washington, D.C., falló en contra del intento del gobierno de hacer exigencias de última hora a los funcionarios electorales de California, al considerar que violaban la Constitución de los Estados Unidos.

“Es probable que el Poder Ejecutivo haya violado la Cláusula Electoral de la Constitución, que otorga la autoridad sobre las normas electorales exclusivamente a los estados y al Congreso”, dijo el juez presidente James Boasberg.

De acuerdo con funcionarios federales, separar las boletas impugnadas en California apenas era una petición modesta que, en última instancia, permitiría que se siguieran contando los votos emitidos por ciudadanos registrados legalmente.

La propuesta de Trump se enfrentó a una notable serie de derrotas en tribunales locales, así como a críticas por esperar hasta unas pocas semanas antes de las elecciones para presentar sus exigencias a los funcionarios electorales de California con un listado de nombres que incluso el DOJ admitió que no era del todo confiable.

Durante una audiencia para decidir si se debía revocar su propia orden que prohibía al gobierno amenazar con procesar a los trabajadores electorales que permitieran votar a personas potencialmente no ciudadanas, la jueza del Tribunal de Distrito, Trina Thompson, analizó los informes sobre las imprecisiones en los datos del Departamento de Justicia.

“¿Estaría de acuerdo en que hay una alta tasa de error?”, preguntó Thompson al abogado del Departamento de Justicia, Kenneth Kao.

“Es una afirmación justa. Por eso solicitamos la ayuda de los registradores para verificar que todos estos votantes sean válidos”, expresó el abogado del DOJ.

En Los Ángeles, el fiscal federal responsable de la oficina del Departamento de Justicia para el Distrito Central de California, Bill Essayli, declaró en una conferencia de prensa que estaba completamente seguro de que las personas mencionadas en la lista no tenían derecho a votar.

“Esto no es una especulación, Esto no es una teoría”, aseguró Essayli, aunque posteriormente aceptó de que podría haber errores en la lista elaborada por el DOJ.

Desde principios de octubre comenzó el proceso electoral en California, con el envío de las boletas por correo. El estado ofrece la alternativa de regresar la papelería electoral por el mismo medio, con el requisito de que el matasellos tenga la fecha del día de la elección o antes.

Cientos de miles de papeletas ya fueron devueltas por correo, depositadas en los buzones electorales o entregadas en los centros de votación anticipada en todo el estado de California.

Funcionarios electorales del estado declararon que encontrar las boletas impugnadas para tenerlas apartadas del recuento final actualmente ya representa una tarea imposible.

El recurso de Trump para recurrir a la Corte Suprema ocurre después de que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, rechazó la demanda del Departamento de Justicia para retirar las 20,000 boletas impugnadas en las elecciones de California.