Guía de La Opinión para el votante
Los votantes en California y Los Ángeles deciden importantes contiendas electorales
Como en cada contienda electoral importante, presentamos la guía electoral de aquellas competencias sobre las que La Opinión publicó un apoyo, así como de otras decisiones sobre temas que cubrimos como noticia o comentario. La lista es limitada pero concluyente y esta vez incluye candidatos nuevos de contiendas que aquí aparecen por primera vez.
Gobernador de California: Xavier Becerra
Así como presidentes y gobernadores confiaron en Becerra los puestos de mayor envergadura en sus gabinetes, los votantes de California pueden confiar en él con su voto. Nos merecemos un gobernador que pueda enfrentarse a Trump.
Vicegobernadora de California: Fiona Ma
Secretaria de Estado: Shirley N. Weber
Fiscal general de California: Rob Bonta
Alcaldesa de Los Ángeles: Karen Bass
Un voto por Karen Bass no es un voto por la continuidad de los problemas sino por el contrario, por una solución cuyos cimientos se han estado edificando. Y por otra parte, la alternativa no ha convencido.
Fiscal de la ciudad de Los Ángeles: Marissa Roy
Marissa Roy promete proteger a los que no tienen, trabajadores, inmigrantes. Dice: “El mayor robo es el de salarios: miles de millones que las empresas sustraen a los trabajadores al no pagar salario mínimo, horas extras, descanso”.
Sheriff del condado de Los Ángeles: Robert Luna
Comisionado de seguros: Ben Allen
Cámara de Representantes, distrito 38: Hilda Solís
Cámara de Representantes
⦁ Distrito 29: Luz Rivas
⦁ Distrito 31: Gil Cisneros
⦁ Distrito 34: Jimmy Gómez
⦁ Distrito 35: Norma Torres
⦁ Distrito 41: Linda Sánchez
⦁ Distrito 42: Robert García
⦁ Distrito 44: Nanette Díaz Barragán
Propuestas electorales
Proposición 38: sí
Financiar la prevención y cura de enfermedades es prioritario para reanudar las investigaciones frenadas por el gobierno de Trump.
Proposición 39: no
La Proposición 39 exigiría identificación gubernamental para votar. Se adhiere a la falsa narrativa de que existe fraude electoral en gran escala, un ardid para limitar el derecho de los ciudadanos al voto.
Proposición 40: no
Las encuestas demuestran que los votantes californianos están divididos en torno a esta propuesta electoral y otras que derivan de ella. Mientras que la mayoría considera justo gravar de los multimillonarios una pequeña parte de su fortuna, otros apuntan a que esta idea debería plantearse a nivel nacional y no tendrá los resultados esperados. Estamos de acuerdo.
Proposición 41: sí
Llamamos a los electores a prevenir el éxodo de capitales de California votando a favor de la Proposición 41.
Proposición 42: sí
La 42 rechaza el concepto de cobrar por la mera propiedad de activos que ya fueron gravados, independientemente de lo que hagan con estos sus dueños.
Proposición 44: no
La Proposición 44 busca penalizar a las clínicas comunitarias por gastos en personal y servicios de apoyo al paciente imprescindibles para su existencia
Proposición 45: sí
Procura agilizar los plazos para completar evaluaciones ambientales, obtener permisos y solucionar litigios y así acelerar la construcción de viviendas asequibles, carreteras, infraestructura hídrica, hospitales y otros proyectos.
Legislatura del estado de California
Senado, Distrito 20: Caroline Menjivar
Senado, Distrito 24: John Erickson
Senado, Distrito 26: Sara Hernández
Asamblea Legislativa, Distrito 51: Rick Chávez Zbur
Concejos municipales
Cudahy: José R. González
Cudahy: Cynthia González
Alcaldesa de Inglewood: Gloria Gray
Jurupa Valley: Armando Carmona
Lynwood: Alfonso Morales
Pico Rivera: Gustavo Camacho
Santa Mónica: Ashley Oelsen
West Hollywood: Kyle Brazeal
Distritos escolares
Culver City: Triston Ezidore
Pasadena City College: Francis Polara
Saugus: Chris Trunkey