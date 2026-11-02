Guía de La Opinión para el votante

Como en cada contienda electoral importante, presentamos la guía electoral de aquellas competencias sobre las que La Opinión publicó un apoyo, así como de otras decisiones sobre temas que cubrimos como noticia o comentario. La lista es limitada pero concluyente y esta vez incluye candidatos nuevos de contiendas que aquí aparecen por primera vez.

Gobernador de California: Xavier Becerra

Así como presidentes y gobernadores confiaron en Becerra los puestos de mayor envergadura en sus gabinetes, los votantes de California pueden confiar en él con su voto. Nos merecemos un gobernador que pueda enfrentarse a Trump.

Vicegobernadora de California: Fiona Ma

Secretaria de Estado: Shirley N. Weber

Fiscal general de California: Rob Bonta

Alcaldesa de Los Ángeles: Karen Bass

Un voto por Karen Bass no es un voto por la continuidad de los problemas sino por el contrario, por una solución cuyos cimientos se han estado edificando. Y por otra parte, la alternativa no ha convencido.

Fiscal de la ciudad de Los Ángeles: Marissa Roy

Marissa Roy promete proteger a los que no tienen, trabajadores, inmigrantes. Dice: “El mayor robo es el de salarios: miles de millones que las empresas sustraen a los trabajadores al no pagar salario mínimo, horas extras, descanso”.

Sheriff del condado de Los Ángeles: Robert Luna

Comisionado de seguros: Ben Allen

Cámara de Representantes, distrito 38: Hilda Solís

Cámara de Representantes

⦁ Distrito 29: Luz Rivas

⦁ Distrito 31: Gil Cisneros

⦁ Distrito 34: Jimmy Gómez

⦁ Distrito 35: Norma Torres

⦁ Distrito 41: Linda Sánchez

⦁ Distrito 42: Robert García

⦁ Distrito 44: Nanette Díaz Barragán

Propuestas electorales

Proposición 38: sí

Financiar la prevención y cura de enfermedades es prioritario para reanudar las investigaciones frenadas por el gobierno de Trump.

Proposición 39: no

La Proposición 39 exigiría identificación gubernamental para votar. Se adhiere a la falsa narrativa de que existe fraude electoral en gran escala, un ardid para limitar el derecho de los ciudadanos al voto.

Proposición 40: no

Las encuestas demuestran que los votantes californianos están divididos en torno a esta propuesta electoral y otras que derivan de ella. Mientras que la mayoría considera justo gravar de los multimillonarios una pequeña parte de su fortuna, otros apuntan a que esta idea debería plantearse a nivel nacional y no tendrá los resultados esperados. Estamos de acuerdo.

Proposición 41: sí

Llamamos a los electores a prevenir el éxodo de capitales de California votando a favor de la Proposición 41.

Proposición 42: sí

La 42 rechaza el concepto de cobrar por la mera propiedad de activos que ya fueron gravados, independientemente de lo que hagan con estos sus dueños.

Proposición 44: no

La Proposición 44 busca penalizar a las clínicas comunitarias por gastos en personal y servicios de apoyo al paciente imprescindibles para su existencia

Proposición 45: sí

Procura agilizar los plazos para completar evaluaciones ambientales, obtener permisos y solucionar litigios y así acelerar la construcción de viviendas asequibles, carreteras, infraestructura hídrica, hospitales y otros proyectos.

Legislatura del estado de California

Senado, Distrito 20: Caroline Menjivar

Senado, Distrito 24: John Erickson

Senado, Distrito 26: Sara Hernández

Asamblea Legislativa, Distrito 51: Rick Chávez Zbur

Concejos municipales

Cudahy: José R. González

Cudahy: Cynthia González

Alcaldesa de Inglewood: Gloria Gray

Jurupa Valley: Armando Carmona

Lynwood: Alfonso Morales

Pico Rivera: Gustavo Camacho

Santa Mónica: Ashley Oelsen

West Hollywood: Kyle Brazeal

Distritos escolares

Culver City: Triston Ezidore

Pasadena City College: Francis Polara

Saugus: Chris Trunkey