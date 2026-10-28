Temen que desinformación creada por IA, cause miedo para votar

Con las elecciones de mitad de mandato a la vuelta de la esquina en noviembre, se teme que la información falsa o engañosa sobre la votación y los temas migratorios podría disuadir por completo a los votantes habilitados de participar.

“La gente siente miedo a votar o a participar; y toman decisiones distintas a causa de esta desinformación”, dijo Cameron Hickey, director ejecutivo de la National Conference on Citizenship, durante la videoconferencia: “¿Quién tiene la última palabra? Desinformación electoral en comunidades inmigrantes”, organizada por American Community Media (ACoM).

Hickey enfatizó que es importante tener en cuenta que los sistemas de inteligencia artificial (IA) no son necesariamente mejores a la hora de distinguir entre fuentes fiables y no confiables.

“Esto resulta sumamente complejo en un entorno donde la inteligencia artificial genera contenidos que parecen increíblemente auténticos; por ello, hoy en día cobra una importancia fundamental determinar la procedencia de lo que estamos viendo”.

Por ejemplo, dijo que se está utilizando inteligencia artificial generativa para crear imágenes que muestran a agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) intimidando a los votantes en los centros de votación.

“En otras palabras, se emplean y difunden imágenes fabricadas con el fin de sembrar el miedo. En segundo lugar, hay hechos reales que también contribuyen a generar temor, como la presencia de agentes del ICE cerca de los centros de votación”.

Así que – dijo – que ciudadanos que de otro modo querrían votar, sienten temor ante los riesgos que implica la presencia del ICE en lugares tan sensibles como los centros de votación.

Además dijo que se difunde información errónea y desinformación, por parte de la administración, a nivel local y en todo el ecosistema digital sobre el riesgo o la supuesta realidad de que personas no ciudadanas voten.

“Si bien existen mecanismos diseñados para mitigar este problema, no siempre podemos confiar plenamente en ellos”.

Citó como ejemplo el sistema SAVE, una base de datos destinada a registrar quién tiene derecho a votar y quién no.

Pero expuso que el gobierno federal está utilizando este sistema de manera manipulada para afirmar que hay personas no ciudadanas en los padrones electorales, cuando, en muchos casos, se trata en realidad de ciudadanos recién naturalizados cuyos datos aún no se han actualizado en el sistema.

Por tanto, mencionó que observan en todo el país, diversas afirmaciones que generan preocupación, aunque a menudo carecen de fundamentos sólidos como las alegaciones sobre el voto de personas que no son ciudadanas.

La IA y las elecciones

“De cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026, la IA está desempeñando un papel mucho más relevante en las campañas políticas, tanto en inglés como en español de lo que vimos en 2024”, dijo dijo Laura Zommer, cofundadora y directora ejecutiva de la organización no lucrativa Factchequeado enfocada en combatir la desinformación en español en Estados Unidos.

Si bien, recordó que en 2024 observaron principalmente imágenes generadas por IA, ahora ven cada vez más vídeos creados con estas herramientas que contienen mensajes políticos.

Sostuvo que desde Factchecado siguen de cerca la proliferación de vídeos en los que resulta muy difícil identificar su origen, especialmente dado el consumo casual de información que caracteriza a las redes sociales hoy en día.

Pero por otro lado, comentó que llevan a cabo investigaciones más profundas para analizar las respuestas que ofrecen los chatbots de IA ante las mismas preguntas, tanto en inglés como en español.

“Los investigadores han identificado al menos 169 anuncios políticos que emplean IA, lo que equivale a una inversión publicitaria de $80 millones; y resulta especialmente preocupante que el 69% de esos anuncios no informan a los espectadores de que el contenido había sido generado mediante IA”.

Subrayó que no existe una ley federal general que obligue a los políticos a revelar el uso de la IA en sus anuncios mientras que 31 estados han aprobado sus propias leyes, pero el cumplimiento no ha sido tan riguroso, lo que dificulta que los votantes sepan qué es lo que están viendo.

Basado en una investigación de la UC San Diego, el 76 % de los estadounidenses expresa preocupación por los audios o videos falsos generados mediante inteligencia artificial, y considera que esto podría afectar a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

No obstante, destacó que la confianza en el sistema y en los procesos electorales es mayor entre la población hispana; y, dentro de este grupo, es aún más elevada entre los inmigrantes.

“Si analizamos los detalles sobre quién confía más o menos en el sistema electoral, observamos que las mujeres confían menos que los hombres; asimismo, las personas con un menor nivel educativo tienden a confiar menos que aquellas con mayor formación”.

Narrativas falsas

Jinxia Niu del Chinese Digital Engagement Project, dijo que si bien en los últimos años, 2023 y 2024, WeChat ha sido el epicentro de las narrativas falsas, recientemente X se ha convertido en una plataforma aún más relevante.

“Se puede apreciar que X (Twitter) registra una mayor interacción que YouTube o WeChat. No obstante, WeChat sigue siendo fundamental, ya que, a menudo, la desinformación surge en X, para luego ser traducida y difundida a través de grupos de WeChat y YouTube”.

Señaló que este año han identificado tres ejes principales en la desinformación electoral que no son nada nuevo.

“Aproximadamente el 60% de la desinformación en chino es una traducción directa de contenidos originados en inglés; y, al pasar al chino, estos mensajes suelen distorsionarse o combinarse con elementos nuevos”.

Un ejemplo claro es el tema del fraude electoral, que constituye, sin duda, el eje central de la desinformación este año.

“Seguramente les resultan familiares las afirmaciones de Trump que sostienen que las elecciones están amañadas”.

Por otro lado, dijo que los influencers chinos que apoyan a Trump, quienes, a menudo, son firmemente contrarios al Partido Comunista Chino (PCCh), están amplificando afirmaciones que sugieren que China influyó en las elecciones de 2021.

“Incluso llegan a decir que medios como CNN o NBC no cubren estos temas porque, en realidad, son cómplices del fraude electoral”.