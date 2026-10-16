¿Puede la Proposición 1 mitigar la crisis de vivienda de California? 

La crisis de vivienda en California afecta de manera desproporcionada a las comunidades de color con solo el 11% de los hogares afroamericanos y latinos que pueden permitirse una vivienda de precio medio, frente a casi el 23% de los hogares anglosajones.

Durante la videoconferencia “¿Puede la Propuesta 1 mitigar la crisis de vivienda de California? organizada por American Community Media (ACoM), varios expertos hablaron sobre lo que implica esta medida que aparecerá en la boleta electoral del martes 3 de noviembre en California, y que autoriza al estado a emitir bonos con valor de $11,250 millones destinados a viviendas asequibles para trabajadores agrícolas, jóvenes, veteranos y familias de bajos ingresos.

“La proposición 1 es un paso adelante crucial para resolver nuestra crisis de vivienda asequible y de personas sin hogar en California”, dijo Chione Lucina Muñoz Flegal, directora ejecutiva de Housing California.

“No pretendo afirmar que la Propuesta 1 resolverá todos nuestros problemas de vivienda. Es un problema enorme que requerirá muchas soluciones distintas. Sin embargo, sabemos que construir más viviendas permanentemente asequibles para familias de bajos ingresos es una forma de avanzar de inmediato”.

Indicó que en los últimos diez años, se ha casi triplicado el número de nuevas viviendas asequibles porque se contaba con una emisión de bonos a través de la Propuesta 18, que ayudó a financiar la construcción de dichos hogares, pero que ya ha expirado.

“Ante la aprobación de la ley HR 1 a nivel federal, el presupuesto de California enfrenta limitaciones importantes de cara al futuro, y todos compartimos la preocupación sobre cómo seguiremos financiando la construcción de viviendas”.

Por tanto, hizo ver que la Propuesta 1 invertiría en una amplia gama de programas que el estado ha utilizado con gran éxito para construir viviendas para familias de bajos ingresos y que también satisfacen necesidades específicas de ciertos sectores de la población.

“La mayor parte de los fondos se destinará al programa de viviendas multifamiliares. También se busca invertir en programas de apoyo a trabajadores agrícolas, viviendas con servicios de apoyo permanente y para los veteranos, y ofrece a las personas una vía para convertirse en propietarios”.

Se incluyen, dijo, nuevas inversiones en alojamiento para estudiantes y en programas dirigidos a jóvenes que han pasado por el sistema de acogida o que han estado vinculados al sistema de bienestar infantil o juvenil.

“Contamos con estudios exhaustivos de la California Housing Partnership que indican que se beneficiará a más de medio millón de familias aquí en California”.

Aclaró que la emisión de bonos no constituye un nuevo impuesto, si bien los fondos deben reembolsarse con intereses a través del fondo general.

Falta de viviendas

El doctor Ryan J. Smith, presidente y director ejecutivo del St. Joseph Center, una organización de servicios para los sin hogar, dijo que uno de los mayores desafíos en Los Ángeles es que no cuentan con suficientes viviendas asequibles ni con servicios de apoyo asociados.

“Con demasiada frecuencia, no hay opciones a las que puedan acudir las personas en situación de calle. Esto provoca que permanezcan en albergues o en la calle más tiempo del necesario”.

Asimismo dijo que aquellas personas que han logrado salir de la calle a menudo enfrentan dificultades para encontrar un techo permanente.

“Debemos garantizar que el aumento de la oferta de viviendas accesibles forme parte tanto de la solución para acabar con la falta de hogares como de las medidas para prevenirla”.

Por ello, dijo que le entusiasma la Propuesta 1, ya que podría generar más oportunidades para que las personas sin hogar accedan a techos estables que cuenten con servicios.

Vivir en hacinamiento

Francisco Dueñas, director ejecutivo de Housing Now, dijo que en California, el 44% de la población está constituida por inquilinos, un 41% de latinos, un 31% de blancos, un 16% de asiático-americanos y un 5% de afroamericanos.

“A menudo, varias familias o familias multigeneracionales conviven para poder costear el alojamiento, mientras que las personas indocumentadas soportan una carga aún mayor en cuanto al costo del alquiler”.

Señaló que a medida que las personas envejecen, aumenta la carga que representa la vivienda, ya que es probable que perciban ingresos fijos y ya no trabajen tanto.

“Lo que antes les resultaba asequible se vuelve cada vez menos accesible a medida que aumentan los costos de la vivienda”.

Enfatizó además que la mayoría de los inquilinos en California viven en viviendas a precios de mercado, y no en hogares asequibles.

“Gracias a esta emisión de bonos, vamos a contar con un programa que permita a los grupos comunitarios o a los fideicomisos de tierras comunitarias adquirir viviendas ya habitadas y protegerlas frente al aumento de precios”.

Más viviendas a precios económicos

Jessica Hitchcock, directora general de investigación de California Housing Partnership, dijo que en primer lugar, la Propuesta 1 aumentará la disponibilidad de viviendas de alquiler económicas.

“Tenemos $5,100 millones asignados al programa de viviendas multifamiliares (MHP) para apoyar la vivienda de familias, personas mayores, con discapacidad y que han sufrido la falta de hogar”.

Precisó que el 10% de los fondos para viviendas multifamiliares se destinará a residentes de ingresos extremadamente bajos, como los trabajadores de guarderías infantiles; los asistentes de salud a domicilio que cuidan a los abuelos; y personas mayores que viven con ingresos fijos y que, a menudo, simplemente no pueden pagar los alquileres de sus comunidades.

“Así, gracias a la combinación del MHP y los programas de vivienda con servicios de apoyo, se espera crear 25,000 nuevas viviendas de alquiler asequibles para veteranos, familias, personas mayores y otros grupos”.

Añadió que la Propuesta 1 pondrá la propiedad de una vivienda al alcance de los veteranos y de quienes compran casa por primera vez.

“El precio mediano de la vivienda supera los $900,000 en California, y solo el 19% de los hogares del estado puede permitirse ese precio”.

Así pues, mencionó que este programa ofrecerá ayuda para el pago inicial y los gastos de cierre.