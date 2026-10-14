Karen Bass busca reelegirse en Los Ángeles entre críticas a su gestión y la promesa de hacer frente a Trump

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, enfrenta una contienda electoral cada vez más complicada mientras busca mantenerse otros cuatro años al frente de la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos. La demócrata aseguró en entrevista con EFE que hará “lo que sea necesario” para defender a la ciudadanía de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Denunció que las redadas migratorias siguen afectando a la comunidad latina, que representa cerca de la mitad de la población de la ciudad. «Luché en Washington y lucharé aquí, en Los Ángeles», afirmó la alcaldesa, quien, durante su etapa como congresista, entre 2011 y 2022, visitó la frontera entre México y Texas para conocer las condiciones de los centros de detención y separación familiar.

Bass sostiene que, aunque las operaciones migratorias han perdido presencia en los titulares, continúan las detenciones en lugares de trabajo, escuelas y otros espacios. Por ello, promete mantener la coordinación con organizaciones comunitarias y activistas para proteger a los inmigrantes.

Sin embargo, su defensa de esa comunidad no ha eliminado el descontento con su administración. La contienda enfrenta a Bass con la concejala Nithya Raman, una demócrata respaldada por los Socialistas Democráticos de América (DSA), quien aparece bien posicionada en una encuesta de UC Berkeley IGS y Los Angeles Times.

A little encouragement goes a long way?

Thank you @janefonda, for your support and for standing with us in this important election.



This election is about the future of Los Angeles, and I’m grateful to stand alongside people who care deeply about our city’s future. pic.twitter.com/21P6YDVhxy — Karen Bass (@KarenBassLA) October 14, 2026

Vivienda, seguridad e incendios ponen a prueba su gestión

Bass defiende su historial con cifras sobre vivienda asequible y seguridad pública. Afirma que durante su administración se han preparado 10,000 unidades de vivienda asequible para ser habitadas y que los homicidios han disminuido más de 50%.

Pero el costo de la vivienda y la falta de hogares permanentes siguen entre los principales problemas de Los Ángeles. La alcaldesa también reconoce que el sinhogarismo continúa afectando de manera desproporcionada a las comunidades latina y afroamericana.

Según las cifras que presentó, los latinos representan 40% de las personas sin hogar, mientras que los afroamericanos constituyen 34%, pese a representar alrededor de 9% de la población de la ciudad.

La mandataria defiende un modelo que combina alojamientos temporales con atención médica, apoyo para problemas de salud mental y adicciones, además de asistencia para conseguir empleo y acceder a una vivienda permanente. Los incendios de enero de 2025 representan otro punto vulnerable de su gestión. La tragedia dejó 31 muertos y más de 16,000 estructuras destruidas, y Bass admite que afectó su popularidad y la percepción pública de su liderazgo.

La alcaldesa afirma que cambió la dirección del Departamento de Bomberos y que el nuevo responsable ha implementado casi 90% de las recomendaciones formuladas tras los informes sobre las deficiencias detectadas.

Now is not the time to hand Los Angeles over to someone with constantly shifting positions, careless rhetoric, and strained relationships with her own constituents. Our city needs steady, experienced leadership. pic.twitter.com/RljO1hRlQl — Karen Bass (@KarenBassLA) October 14, 2026

Raman capitaliza el descontento con la clase política

El debate del 13 de octubre exhibió las diferencias entre ambas candidatas. Bass cuestionó la capacidad de Raman para trabajar con otros funcionarios y la describió como «no preparada para el horario estelar». También insistió en que cuenta con el respaldo de organizaciones defensoras de los inmigrantes y figuras políticas locales.

Raman respondió que los problemas de la ciudad no deben utilizarse como excusa para mantener el sistema actual. «Cuando la alcaldesa se enfrenta a problemas, culpa al sistema. Con su apoyo, podemos cambiar el sistema de verdad», sostuvo durante el debate.

Los críticos de Bass consideran que su apelación a la experiencia y a los apoyos de la clase política tradicional no responde al descontento acumulado por la vivienda, la gestión municipal y los incendios. La alcaldesa también destaca sus esfuerzos para recuperar la producción audiovisual en Hollywood mediante la reducción de tarifas de filmación y la agilización de permisos.

No obstante, reconoce que la competencia internacional y la inteligencia artificial plantean desafíos que la ciudad no puede resolver por sí sola.

La elección enfrenta así dos propuestas dentro del Partido Demócrata: la continuidad que defiende Bass y la promesa de cambio de Raman, en una contienda marcada por el costo de vida, la inmigración y la confianza en el gobierno local.

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