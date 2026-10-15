Demócratas se acercan al control del Congreso con el 77% de probabilidad de ganar la Cámara Baja

Los demócratas ganaron terreno en la disputa por el control del Congreso de Estados Unidos. La oposición alcanzó un 77% de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes y un 56% de conquistar el Senado en las elecciones del 3 de noviembre, según las proyecciones publicadas este jueves por Decision Desk HQ. De confirmarse ese escenario en las urnas, el presidente Donald Trump enfrentaría los últimos dos años de su mandato con ambas cámaras legislativas bajo control demócrata.

DDHQ FORECAST UPDATE (10/15): House



Democrats now have a 77% chance of winning the House, with a forecasted seat total of 235.



Recent ratings changes:

MD-1: Safe R -> Likely R

MI-7: Lean D -> Likely D

VA-5: Likely R -> Lean R

WA-5: Likely R -> Safe R pic.twitter.com/RghyqA4pvQ — Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) October 15, 2026

El análisis reflejó un cambio respecto a julio, cuando el mismo centro de estudios otorgó a los demócratas un 62% de posibilidades de ganar la Cámara Baja, mientras los republicanos conservaron un 57% de probabilidades de mantener el Senado.

La proyección de Decision Desk HQ (DDHQ), empresa especializada en análisis electorales, calculó que los demócratas obtendrían 235 de los 435 escaños de la Cámara de Representantes, frente a 200 de los republicanos. Para conseguir la mayoría se necesitan 218 legisladores.

Los republicanos mantenían una estrecha mayoría de 219 representantes frente a 214 demócratas y dos vacantes, una diferencia que dejó poco margen para perder distritos en noviembre.

El modelo de DDHQ se basó en 1 millón de simulaciones que incorporaron encuestas y otras variables. Los porcentajes representaron probabilidades estadísticas estimadas, no resultados definitivos.

La disputa por el control del Congreso

De los 435 distritos electorales, el modelo identificó diez contiendas especialmente cerradas, principalmente en estados como Texas, Carolina del Norte, Florida, Iowa, Míchigan y Pensilvania.

El cambio en las perspectivas también modificó las estrategias de campaña. Según la agencia The Associated Press, organizaciones republicanas comenzaron a retirar recursos publicitarios de determinadas contiendas para concentrarlos en distritos donde consideraron más viable conservar sus posiciones.

Por su parte, el Comité de Campaña Demócrata del Congreso buscó reunir 17 millones de dólares adicionales antes del 22 de octubre para ampliar sus operaciones en distritos que anteriormente parecían fuera de su alcance.

En el Senado, la disputa permaneció más ajustada. DDHQ calculó un 56% de probabilidades de que los demócratas recuperaran la mayoría, con una proyección de 51 escaños frente a 49 republicanos.

En noviembre se renovarán 35 de los 100 asientos del Senado. Los republicanos iniciaron el ciclo electoral con una mayoría de 53 frente a 47 integrantes del bloque demócrata, por lo que la oposición necesitaba conservar sus posiciones y conquistar al menos cuatro escaños adicionales.

Las contiendas de Iowa, Ohio, Maine y Texas registraron márgenes particularmente estrechos, mientras Reuters también identificó a Carolina del Norte como uno de los estados decisivos para las aspiraciones demócratas.

Trump reforzó su campaña ante el panorama electoral

El cambio en las proyecciones coincidió con el desgaste político de Trump, especialmente por el aumento del costo de vida y el descontento de parte del electorado con las políticas de su administración.

Una encuesta de AP-NORC publicada este jueves mostró que alrededor de tres cuartas partes de los simpatizantes demócratas consideraron extremadamente importante participar en las elecciones, frente a aproximadamente seis de cada diez republicanos.

Durante la presentación de sus modelos electorales en julio, Drew McCoy, presidente de Decision Desk HQ, explicó: “Nuestros modelos ofrecen tanto a los medios de comunicación como a los clientes empresariales algo mejor: una evaluación cuantitativa rigurosa e imparcial de la situación real de una contienda”.

Ante este escenario, Trump reforzó su participación en la campaña para movilizar a los votantes conservadores. Según Financial Times, los republicanos incrementaron sus compromisos publicitarios para ambas cámaras en 434 millones de dólares durante las tres semanas anteriores.

Una eventual mayoría demócrata permitiría a la oposición controlar comités legislativos, impulsar investigaciones sobre el Ejecutivo y bloquear parte de la agenda presidencial. También abriría la posibilidad de promover un juicio político contra Trump, aunque su destitución requeriría una mayoría de dos tercios en el Senado.

Pese al avance registrado en las proyecciones, los resultados permanecieron abiertos. Las elecciones del 3 de noviembre definirán el equilibrio del Congreso y el margen político con el que Trump afrontará la segunda mitad de su mandato.

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