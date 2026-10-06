Bernie Sanders llama a los angelinos a votar contra los multimillonarios 

Cientos de votantes progresistas de Los Ángeles vitorearon el discurso del senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, quien los alentó a que el 3 de noviembre votaran a favor de la Proposición 40, un impuesto único de $50 millones para aproximadamente 250 multimillonarios de California, y a que apoyaran la atención médica, la educación y la asistencia alimentaria.

“Creo que el 3 de noviembre [los multimillonarios de California] aprenderán una lección muy poderosa: que los oligarcas pueden tener todo el dinero y todo el poder, pero cuando los trabajadores nos unimos, podemos enfrentarlos y vencerlos”, dijo Sanders, para quien la iniciativa es importante porque nunca en la historia de Estados Unidos tan pocas personas habían concentrado tanta riqueza y tanto poder.

“Nunca en nuestro país habíamos tenido el nivel de desigualdad de ingresos y riqueza que existe hoy, donde el 1% más rico posee más riqueza que el 93% de la base”, añadió, y refirió que Elon Musk, de SpaceX —el hombre más rico del mundo—, posee más riqueza que el 53% de los hogares estadounidenses con menores ingresos.

Sanders también mencionó en el Novo de Los Ángeles a Mark Zuckerberg, de Meta, y al cofundador de Google, Sergey Brin, quienes fueron abucheados. Por sí solo, Sergey Brin ha aportado $100 millones para derrotar la Proposición 40. El millonario de las criptomonedas, Chris Larsen, ha puesto $5 millones en contra de la medida electoral.

“El nuevo pacto”

Bernie Sanders estuvo acompañado por el congresista Ro Khanna (D-Fremont) y por artistas como el rapero Common, quien, entre sus versos improvisados, exigió que “esos multimillonarios paguen lo que les corresponde”.

El congresista de Silicon Valley indicó que la Proposición 40 ayudaría a que 3.5 millones de californianos no perdieran su atención médica.

“Esto no es un juego. Eso es lo que realmente está en juego”, señaló. “Si se aplicara un impuesto federal del 5% a los multimillonarios, se recaudarían 4 billones de dólares; necesitamos gravar a los multimillonarios para financiar el pago inicial de un sistema de salud universal (Medicare for All), servicios de cuidado infantil gratuitos, educación universitaria y formación técnica gratuitas”.

“Necesitamos gravarlos para mantener el control humano sobre la inteligencia artificial; establecer un salario digno de 25 dólares la hora. Ese es el próximo “New Deal” (Nuevo Pacto) para Estados Unidos. Esa es la agenda. Somos demócratas partidarios del “New Deal”, no demócratas corporativos al estilo de Chuck Schumer. El necesita hacerse a un lado”.

Khana, quien está comprometido a utilizar su cargo en el Congreso para promover una política exterior basada en la contención militar y el diálogo diplomático.

Simpatizantes de Bernie Sanders en Los Ángeles piden votar sí a la Proposición 40.

“En pocas palabras, diría que lo que el Partido Demócrata debería defender: gravar a los multimillonarios y no participar en guerras extranjeras. Poner fin a la guerra en Irán”, dijo. “Antes de que Thomas Massie y yo lográramos la publicación de los archivos de Epstein, habíamos presentado una resolución sobre poderes de guerra hace más de siete meses para evitar que entráramos en conflicto con Irán. Ojalá el presidente hubiera firmado esa resolución sobre poderes de guerra tal como firmó la ley sobre el caso Epstein”.

De haberlo hecho —afirmó—, “no tendríamos estos precios de la gasolina ni de los alimentos”. No tendríamos a los militares muertos ni a todas las colegialas inocentes asesinadas en Irán. Una guerra terrible. Nunca debimos haber intervenido. Pero también debemos ser honestos sobre lo que está sucediendo en Oriente Medio. Debemos denunciar el genocidio en Gaza. Cero ayudas a Israel”.

“Que no se utilice ninguna arma para matar a niños palestinos; ninguna. Estoy harto de que el dinero corrompa nuestra política y nos impida ver con claridad la moralidad de nuestras acciones”.

Por ello, dijo sentirse “indignado” de que políticos demócratas se estén poniendo del lado de Sam Altman, Sergey Brin y Peter Gill, quienes han invertido, junto con otros, 200,000 millones de dólares para intentar derrotar la Proposición 40.

“Les preocupa tanto que se apruebe, porque saben que los votantes la quieren y han presentado esas falsas Proposiciones 41 y 42 para tratar de manipular a los votantes de California”, añadió el congresista.

Durante el evento en el Novo de Los Ángeles, Shepard Fairey, conocido por su famoso retrato del expresidente Obama, presentó pancartas en apoyo a la campaña a favor del impuesto a la riqueza, que sirvieron de telón de fondo del escenario.

El mensaje es: “Vota sí a la Proposición 40. El impuesto a los multimillonarios de California. Grava a los multimillonarios. Es una decisión moral”.

De acuerdo con una encuesta realizada a finales de septiembre por UC Berkeley y el diario Los Ángeles Times, aproximadamente el 45% de los votantes potenciales respaldaba la Proposición 40, mientras que el 42% se oponía y el 13% se encontraba indeciso.

Sin embargo, en la boleta electoral hay dos proposiciones opuestas a la medida 40: las Proposiciones 41 y 42 —respaldadas por los multimillonarios de California—. Si alguna de ambas obtiene más votos, aunque gane la Proposición 40, esta se eliminaría.

“Anuncios engañosos”

Lorena González, presidenta de la California Federation of Labor Unions (AFL-CIO) dijo que los multimillonarios del estado ya emitieron suficientes anuncios “engañosos”.

“Mienten porque creen que la gente es estúpida y, lamentablemente, hay quienes se lo creen”, expresó. “Lo que debemos hacer es educar a la gente y asegurarnos de que, al marcar su boleta, sepan que no solo deben votar “sí” a la Propuesta 40, sino también “no” a las propuestas 41 y 42”.

“Haremos historia”, añadió y precisó que se puede plantar cara a la clase empresarial, a los multimillonarios, a los donantes de Donald Trump, a las corporaciones y a quienes siguen intentando arrebatar los derechos de los trabajadores.

Rocío Chacón, enfermera del área administrativa de Kaiser Permanente en Pasadena, explicó su apoyo a la Proposición 40.

“No existe otra solución disponible para salvar la salud de millones de personas”, dijo. “Nos salvamos o no”.

La Proposición 40, “Salvemos la atención médica y la educación pública de California”, patrocinada por SEIU-UHW, ha sido presentada como una medida para contrarrestar los recortes federales de fondos a la salud por 100,000 millones de dólares, aprobados por los republicanos del Congreso y promulgados por el presidente Trump en 2025.

En la boleta de noviembre figuran dos medidas opuestas: las Proposiciones 41 y 42, que anularían la Proposición 40, si alguna de ambas obtuviera más votos.

La contraparte

Por la mañana del lunes, en la ciudad de La Palma, trabajadores de la construcción y el comercio manifestaron su oposición a la Proposición 40.

“No nos quedaremos de brazos cruzados mientras un impuesto, supuestamente dirigido a los multimillonarios, se convierte en una trampa para las familias trabajadoras; tampoco apoyaremos políticas que ahuyenten la inversión privada que mantiene en marcha nuestras grúas y a nuestras cuadrillas trabajando”, declaró Xóchitl Medrano, directora política del Consejo de Distrito de Trabajadores del Hierro de California y sus alrededores. Este sindicato representa a unos 10,000 trabajadores.

En nombre de los trabajadores del hierro, Medrano instó a los afiliados y a todos los trabajadores de California a votar “no” a la Proposición 40.