“El sur centro no está a la venta”, afirma el candidato Mazariegos

Estuardo Mazariegos, un organizador comunitario desde hace dos décadas, se presentó como el candidato para el Distrito 9 de Los Ángeles que no aceptaría dinero de las corporaciones para financiar su campaña durante un foro comunitario en A Place Called Home.

“Soy la única persona que ha estado presente, mano a mano con la comunidad, abogando por la protección de los inquilinos y la reducción de los alquileres”, dijo Mazariegos, de 40 años, nacido en Guatemala.

Mazariegos se enfrentará el 3 de noviembre a José Ugarte para ocupar el puesto de Curren Price, quien forma parte del concejo municipal desde 2013 y cuyo mandato se ha visto empañado por acusaciones de malversación de fondos públicos y otros cargos de corrupción. En agosto, se ordenó que Price fuera juzgado por 12 cargos de delitos graves.

Estuardo Mazariegos (de pie), de 40 años, afirmó que lleva años abogando por protecciones de inquilinos para los residentes del sur centro de Los Ángeles.

Los preferidos de Airbnb

Hasta ahora, Airbnb ha invertido más de 4 millones de dólares para apoyar a la alcaldesa Karen Bass y a otros tres candidatos municipales, incluyendo a Ugarte.

Los registros también revelan que el sindicato de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) ha gastado cerca de 3 millones de dólares; dichos fondos se destinaron a oponerse a Nithya Raman, -rival de Bass para la alcaldía- a la candidata a fiscal municipal Marissa Roy y a Estuardo Mazariegos, así como a apoyar al candidato al concejo Tim Gaspar. La mayor parte de este gasto, tanto por parte de Airbnb como del sindicato policial, se realizó antes de las elecciones primarias de junio.

“Por eso, no acepto dinero de grandes empresas, ni de la Central City Association, ni de Airbnb, ni de Lyft, ni de aquellos que quieren desplazar a nuestra comunidad”, advirtió Mazariegos, y, de su oponente, señaló que ha tenido la oportunidad de ocupar cargos de liderazgo.

“Miren los resultados: calles deterioradas, un aumento de las personas sin hogar, un incremento del 70 % en los costos de vivienda aquí en el Noveno Distrito y corrupción”, subrayó. “Mi oponente acumula infracciones éticas; ya ha pagado multas por dos de ellas —casi 20,000 dólares en total— y la lista sigue creciendo. ¡Basta ya de corrupción! Se trata de asegurar que South Central no esté en venta. Si quieren que Airbnb los desaloje o se apodere de nuestras viviendas, voten por mi oponente. Pero si quieren protección para los inquilinos y una comunidad empoderada, voten por mí”.

Partidarios de Mazariegos dijeron a La Opinión que la firma de cabildeo de Ugarte recibió al menos 1.8 millones de dólares, una cifra muy superior a la que abarcó la investigación de la Comisión de Ética de la ciudad.

“El solo admitió lo que creía que la ciudad había descubierto o podría descubrir. Entre sus clientes figuraban la Federación Laboral de Los Ángeles (LA Fed) y DaVita —mientras Curren Price presidía el comité de Empleo—, contratos de la Coalición para el Desarrollo Comunitario Responsable (CRCD), un fondo discrecional de Mark Ridley-Thomas (250,000 dólares) y Efren Martínez (119,000 dólares). Martínez es objeto de la investigación de Operación Dirty Pond”.

Residentes del distrito 9 escucharon con atención a los candidatos a concejal.

La “Operación Dirty Pond” es una investigación sobre corrupción pública, dirigida por la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, en torno al presunto uso indebido de fondos públicos destinados a un proyecto paralizado del centro acuático del parque Salt Lake, en Huntington Park.

“La versión de Ugarte no se sostiene: alega un error administrativo en el dinero que ganó y no reportó; solo declaró a tres clientes: aquellos que la Ciudad ya tenía identificados, pero Curren Price declaró a Los Angeles Times que el asunto “se remonta a 2021, cuando Ugarte no estaba empleado”, dijeron las fuentes.

Ugarte resiste los ataques; arañazos y rasguños

“Hace seis meses tuvimos a ocho candidatos hablando de cosas distintas y todos me atacaron”, dijo Ugarte. “Yo no dije nada mal de ellos, pero decidí enfocarme en limpiar las calles, tener más seguridad, más crecimiento económico; siempre me he enfocado en traer más parques y viviendas asequibles”, declaró José Ugarte.

El candidato agradeció que la comunidad afroamericana del Distrito 9 de Los Ángeles le haya abierto las puertas y lo haya respaldado, y recordó que hace 35 años, cuando llegó al sur centro, predominaba la comunidad afroamericana y ahora, los latinos.

“Pero todavía vemos las calles sucias; todavía hay pandillas”, añadió. “Tenemos mucho trabajo y por eso me postulé, para arreglar los problemas de la comunidad”.

Ugarte compartió su experiencia como niño indocumentado.

“Cuando tenía cuatro años, mis padres me trajeron aquí, a la zona de Central y Adams. Viví sin documentos durante 17 años. No lo sabía; mis padres no me lo dijeron. Nunca me dijeron: ‘Oye, no tienes papeles, ten cuidado’. Más bien me decían: ‘Mira, eres estadounidense. Vas a trabajar durísimo, vas a sacar buenas notas y vas a aprender inglés'”, recordó.

“Y eso fue lo que hice. A los 17 años solicité el ingreso a la universidad. Todas las universidades que me aceptaron me enviaron una carta indicando que debía pagar la matrícula de estudiante de fuera del estado porque no tenía número de Seguro Social”, dijo.

“Yo no sabía qué significaba eso. Mi madre me dijo: ‘Oye, no tienes número de Seguro Social. Naciste en otro país’. Y todo se vino abajo. Esa es la razón por la que marché contra la Propuesta 187. Marché contra Pete Wilson cuando tenía cinco años porque era indocumentado, y todo lo que intentaban hacer iba a afectarme”, subrayó.

José Ugarte habló de sus planes para el distrito 9 de la ciudad de Los Ángeles si logra ganar las elecciones.

Ugarte tuvo suerte de que su padre se hiciera residente antes de que él cumpliera 18 años. Posteriormente obtuvo la ciudadanía.

“A mi hermana le tomó unos 10 años. Vivimos como indocumentados durante muchos años. Aún tengo familiares indocumentados. Vine a South Central porque esta es mi comunidad”.

Destacó que lo primero que quisiera abordar es la Orden Especial 40, que prohíbe a los agentes del LAPD preguntar sobre el estatus de ciudadanía o de residencia.

“Quiero actualizarla. Quiero que los agentes del LAPD se mantengan alejados de cualquier agente federal, a una distancia de al menos 200 pies. A Donald Trump le quedan dos años de mandato. Ojalá se vaya; podría estar lo suficientemente loco como para volver a postularse. Debemos asegurarnos de que nadie pueda decir que el LAPD ayudó a los agentes federales”, subrayó.

“Quiero que, dentro de dos años, cuando Donald Trump ya no esté, estas redadas cesen. Ojalá cesen. Quiero poder decir que el LAPD estuvo junto a su comunidad. Son parte de la ciudad de Los Ángeles. Deben actualizar sus políticas aquí. Hace unos siete años, comenzamos a gestionar oficinas de inmigración aquí mismo en South Central”.

La pasión por defender a sus candidatos fue tal que una seguidora de Ugarte perdió el control: arañó en la cara y en el pecho a “Flor”, una mujer miembro de Alliance of Californians for Community Empowerment (ACCE) Action. La mujer fue atendida en A Place Called Home, levantó un reporte policial y los organizadores del foro dijeron a La Opinión que enviarían una carta de extrañamiento a la campaña de José Ugarte.