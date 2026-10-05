Incendios de Los Ángeles de 2025: informe atribuye la devastación a fallas del sistema

Una comunicación deficiente, junto con otros fallos, afectó la respuesta a los incendios Eaton y Palisades, que estallaron en enero de 2025 en la zona metropolitana de Los Ángeles, según un informe encargado por el gobernador de California, Gavin Newsom.

De acuerdo con el reporte, ninguna decisión o error individual causó la devastación que ocasionaron los dos incendios forestales, sino una combinación de fallas en múltiples agencias y sistemas.

En más de 700 páginas, el informe, elaborado por los Institutos de Investigación de la Universidad de Louisiana, determinó que las condiciones meteorológicas influyeron considerablemente en la propagación del fuego, pero no fueron el único factor causante de la destrucción.

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La investigación concluyó que una falla más amplia en la planificación, la comunicación, el personal y la respuesta ante emergencias contribuyó a la devastación.

Una serie de peligrosos vientos de Santa Ana, de 100 millas por hora, fue factor para el rápido avance del incendio Palisades, que comenzó en las colinas de Pacific Palisades la mañana del 7 de enero de 2025, y del incendio Eaton, en Altadena, que estalló por la tarde del mismo día.

Sin embargo, el informe examinó distintos factores adicionales, incluidas las decisiones de evacuación, los sistemas de alerta de emergencia, la comunicación entre los equipos de respuesta y los niveles de personal.

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En Altadena, la investigación destacó diferencias significativas en el momento de la evacuación de los residentes.

Dieciocho personas fallecieron al oeste de Lake Avenue, donde las órdenes de evacuación no se emitieron hasta las 3:25 a.m. del 8 de enero de 2025. Solo una persona murió al este de Lake Avenue, donde las órdenes de evacuación se emitieron horas antes, a las 7:26 p.m. del 7 de enero.

El informe también detectó deficiencias en el proceso de notificación de emergencias del condado de Los Ángeles.

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“Un número limitado de personal recibió capacitación en la plataforma de software Genasys“, menciona el informe, en referencia al software de evacuación que utiliza el condado.

Además, dice que el personal de mando no estaba al tanto de la situación sobre el terreno por la comunicación deficiente con los equipos de respuesta en primera línea.

Para el autor del informe, Derek Alkonis, las fallas en la comunicación dificultaron la rendición de cuentas durante la respuesta a los incendios.

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“Cuando no sabes dónde está tu gente o no puedes comunicarte con ellos, no tienes rendición de cuentas”, afirmó Alkonis.

Para el informe, también se examinó la zona del incendio Lachman, que ocurrió la madrugada del 1 de enero de 2025 y que presuntamente una semana después dio origen al incendio Palisades.

Los investigadores descubrieron que una manguera que se había dejado en el lugar para posibles rebrotes de fuego fue retirada el 2 de enero a pesar de las preocupaciones expresadas por un capitán.

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El informe dice que el capitán consideró que no era buena idea retirar la manguera tras observar una pequeña columna de humo en el lugar.

La investigación concluye que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) no tenía un plan para monitorear la zona afectada por el incendio a medida que las condiciones empeoraban el 7 de enero y que mantuvo su personal habitual pese a las previsiones de vientos de Santa Ana.

Se detectaron problemas con las medidas adoptadas tras el inicio del incendio Palisades. Aunque el LAFD solicitó la presencia de bomberos fuera de servicio por el incendio, el informe describió la intervención como mal ejecutada y desorganizada.

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El informe determina que Los Ángeles no fue víctima de una sola decisión, sino de un sistema que falló en múltiples niveles a medida que se desarrollaban las condiciones extremas de los dos incendios del 7 de enero de 2025.

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