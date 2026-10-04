Incendio forestal obliga órdenes de evacuación en Bosque Nacional Ángeles

Órdenes y advertencias de evacuación se mantienen vigentes la mañana de este domingo por un incendio forestal que estalló la noche del sábado en el Bosque Nacional Ángeles, cerca de Santa Clarita, que está contenido en un 40% por los equipos de bomberos.

El incendio Bouquet estalló aproximadamente a las 3:19 p.m. de este sábado 3 de octubre en el área de Bouquet Canyon Road y Quarry Road, en el Bosque Nacional Ángeles.

#BouquetFire



Containment rises to 40% overnight on the 1048-acre Bouquet Fire that was reported yesterday afternoon.



Bouquet Cyn Rd remains closed from Spunky Cyn to Vasquez Cyn.



Evacuation Information: https://t.co/ry9whapoXA



Fire cause is under investigation. Los Angeles? pic.twitter.com/S9OdV1SRci — Angeles National Forest (@Angeles_NF) October 4, 2026

Las llamas crecieron rápidamente, por lo que se emitieron órdenes y advertencias de evacuación para algunas zonas del condado de Los Ángeles.

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En las primeras horas, el fuego calcinaba 710 acres, pero en la mañana de este domingo se reportaba que las llamas se habían extendido por 1,048 acres, informó Cal Fire en su informe de las 8:40 a.m.

Los equipos del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles (LACoFD) comenzaron a tener avances en el combate del incendio durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, hasta alcanzar el 40% de contención.

El ataque de las llamas desde el aire con aviones de extinción de incendios con ala fija, que inició tras los primeros reportes del incendio, tuvo que detenerse después de las 6:00 p.m. debido a la baja visibilidad que afectaba directamente a las aeronaves.

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El trabajo se asignó a helicópteros de vuelo nocturno, mientras que se solicitó la intervención de aviones cisterna desde las primeras horas diurnas de este domingo.

Las órdenes de evacuación están vigentes para las siguientes zonas, con una orden legal para que los residentes abandonen el área de forma inmediata:

LAC-E018

LAC-E030-B

LAC-E031-A

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Las advertencias de evacuación, que alertan de una amenaza potencial para la vida y la propiedad, están vigentes para las siguientes zonas, cuyos residentes deben estar preparados para retirarse:

LAC-E016

LAC-E017

LAC-E019

LAC-E020

LAC-E021

LAC-E029

LAC-E030-A

LAC-E031-B

LAC-E030-C

Mala calidad del aire

El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles emitió un aviso sobre mala calidad del aire como consecuencia del incendio forestal Bouquet.

El Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur reportó presencia de humo por el incendio forestal en zonas aledañas a Santa Clarita, que tendría su peor nivel la mañana de este domingo.

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Las llamas del incendio Bouquet estallaron bajo condiciones de calor de 100°F (38°C), lo que hacía más difícil el trabajo de los bomberos.

Se habilitó un refugio de evacuación en la sala comunitaria del Complejo Deportivo de Castaic, donde los residentes podían llevar también a sus mascotas pequeñas.

La Patrulla de Caminos de California (CHP) informó que permanecía cerrada la circulación en Bouquet Canyon Road, a la altura de Vasquez Canyon Road.

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Funcionarios del Bosque Nacional Ángeles informaron que hace 20 años fue la última ocasión en que la zona sufrió un incendio forestal de esta magnitud.

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