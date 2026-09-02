California destina $15 millones para sobrevivientes de Altadena

California anunció la aprobación en su presupuesto de $15 millones de dólares para el Fondo CARE destinado a ayudar a los sobrevivientes del incendio Eaton a reconstruir sus hogares y reducir el desplazamiento de Altadena por el incendio Eaton, de enero de 2025.

Eaton Fire Collaborative y Dana Rise Up celebraron el nuevo texto del presupuesto de California, AB 113, la Ley de Presupuesto de 2026, que incluye los recursos para el Fondo CARE.

El Fondo de Ayuda Comunitaria para la Reconstrucción y la Equidad (Fondo CARE) se creó por las personas que sobrevivieron al incendio forestal y organizaciones comunitarias ante el aumento de los costos de reconstrucción, el incremento de la deuda y el posible desplazamiento de residentes.

Sigue leyendo: Condado de Los Ángeles demanda a State Farm por prácticas desleales

Los fondos brindarán apoyo financiero para la reconstrucción de viviendas, la adquisición y gestión de terrenos comunitarios, las alianzas con organizaciones sin fines de lucro y fideicomisos de tierras comunitarias, y la coordinación y supervisión de los damnificados.

“De esta cantidad, $10 millones se utilizarán para apoyar la adquisición y gestión de terrenos comunitarios”, dice el texto de la ley AB 113.

Eaton Fire Collaborative y Dena Rise Up, dos organizaciones involucradas en la elaboración de la propuesta, dijeron que el marco CARE se basa en las experiencias de los sobrevivientes del devastador incendio forestal.

Sigue leyendo: NWS advierte del riesgo de incendios en el sur de California

El Fondo CARE busca cubrir las necesidades financieras que puedan surgir después de los pagos del seguro y otras formas de asistencia, al tiempo que ayuda a inquilinos y propietarios a permanecer en la comunidad.

Las dos organizaciones dijeron que las disposiciones de supervisión para los sobrevivientes permitirán que los afectados por el incendio participen en la determinación de cómo se distribuyen los recursos para la recuperación.

“Durante generaciones, la propiedad de vivienda ha sido fundamental para la fortaleza, la estabilidad y la diversidad de nuestra comunidad“, declaró la presidenta y directora ejecutiva de End Child Poverty California y sobreviviente del incendio Eaton, Shimica Gaskins.

Sigue leyendo: Southern California Edison es responsable del incendio Eaton, determina informe del LAFD

“Ese apoyo va más allá de la ayuda humanitaria; es una inversión para garantizar que las familias que construyeron sus vidas aquí tengan una oportunidad real de reconstruir, permanecer y transmitir ese legado a las futuras generaciones”, añadió.

El director ejecutivo del Centro de Empleo de Pasadena, José Madera, dijo que es una victoria para los sobrevivientes y los miembros de la comunidad que se negaron a aceptar el desplazamiento como un resultado inevitable como consecuencia del incendio Eaton.

“Esto es lo que sucede cuando una comunidad se organiza“, aseguró Madera.

Sigue leyendo: Bomberos del sur de California, en alerta ante ola de calor

El presidente del comité de defensa de Eaton Fire Collaborative y director de justicia climática en la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), Viad Carrasco, expresó que el fondo CARE amplía la definición de recuperación ante desastres.

“La prevención del desplazamiento es una medida de recuperación ante desastres”, agregó Carrasco, y mencionó que el fondo también crea una vía de recuperación para los inquilinos.

Mohami Ruiz, de 13 años, cuya casa quedó destruida por las llamas, viajó dos veces a Sacramento con Dena Rse Up para reunirse con los legisladores y abogar por la propuesta.

Sigue leyendo: Helicóptero de LAPD realiza aterrizaje de emergencia tras impacto de dron

“No tengan miedo de alzar la voz, sin importar la edad que tengan“, declaró Ruiz.

Eaton Fire Collaborative y Dena Rise Up dijeron que trabajarán con California Community Foundation para desarrollar un proceso transparente enfocado en los sobrevivientes y en las familias con mayor riesgo de desplazamiento.

No se proporcionaron detalles sobre cuándo estarán disponibles los recursos, cómo podrán solicitarlos los sobrevivientes ni cómo funcionaría la estructura de supervisión.

Sigue leyendo: Jueza declara nulo el juicio contra acusado por incendio Palisades

La propuesta fue impulsada en la Legislatura por la senadora Sasha Renée Pérez, con el apoyo de los senadores Lena González, Ben Allen, Lola Smallwood-Cuevas y Josh Becker; así como de los asambleístas Sade Elhawary, John Harabedian, Isaac Bryan y Robert García.

Las organizaciones reconocieron el apoyo del gobernador Gavin Newsom, la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón, y el presidente de la Asamblea, Robert Rivas.

Sigue leyendo:

· La crisis por el incendio de Boyle Heights no ha terminado

· Hermano de alcaldesa Bass demanda a la ciudad de Los Ángeles por incendio Palisades

· Southern California Edison paga a más de 1,200 residentes afectados por incendio Eaton